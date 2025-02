Horror en Nueva York: Siguen buscando partes del cuerpo de hispano arrojado en maleta al río

Además de la brutal muerte de su padre, la familia de Edwin Echevarria está enfrentando el horror de no poder sepultarlo porque aún la policía no ha encontrado algunas partes de su cuerpo.

Por El Diario NY

Según NYPD, el torso de Echevarría (65) fue hallado sin cabeza ni extremidades metido en una maleta flotando en el East River el 5 de febrero. Una semana después su roommate, Christian Millet (23), fue arrestado como sospechoso en el apartamento que compartían en un complejo de vivienda pública (NYCHA) en el Lower East Side del Bajo Manhattan, y supuestamente confesó el homicidio.

La cabeza, los brazos y las piernas aún no se han recuperado. “No puedo hacer arreglos” funerarios, dijo a Daily News la hija de 38 años de Echevarría, quien pidió que no se revelara su nombre. “Aunque tienen el torso de mi padre, no pueden entregármelo todavía, porque están tratando de encontrar las partes del cuerpo y validar al 100% que es mi padre”.

“Arrestaron a Christian (Millet) porque lo admitió”, dijo la hija desconsolada de Echevarría. “Los detectives no están 100% seguros de que sea [mi padre] todavía y sólo están tratando de obtener una identificación positiva de las partes de su cuerpo”.

Con las partes del cuerpo aún desaparecidas, la hija de Echevarría no puede evitar imaginar que su padre todavía está vivo y bien. “En mi corazón, intento tener la esperanza de que aparezca de una pieza y que (el torso) no sea él, sino otra persona”, dijo mientras lloraba. “Tengo ese pequeño rayo de esperanza de que tal vez esté en algún lugar sanando y me llame”.

Según su familia, Echevarría, un trabajador postal jubilado, había estado desaparecido desde el 2 de febrero. El torso desmembrado que la policía dice que pertenecía a él fue encontrado tres días después cuando un capitán de Ferry de NY Waterways vio una maleta que contenía los restos flotando cerca de Governor’s Island y avisó a la policía.

