El contundente mensaje de Magaly García al chavismo luego de ganar el Maratón CAF 2025 (VIDEO)

La atleta venezolana Magaly García se consagró campeona del Maratón CAF 2025 en Caracas, destacando no solo por su desempeño en la competencia, sino también por sus emotivas palabras después de obtener otro triunfo en una maratón.

Con una expresión de gratitud y fe, Magaly García dedicó su victoria a Dios y resaltó el apoyo incondicional de su familia y equipo de trabajo.

“Primeramente, quiero decir que toda la gloria sea para Dios. De verdad que no tengo palabras, bueno, sí tengo palabras, solamente de gratitud hacia Él por la oportunidad de estar nuevamente aquí, compitiendo en esta novena edición del Maratón CAF 2025”, expresó la fondista.

La atleta, quien llegó a la competencia con una meta clara, aseguró que su equipo creyó en la victoria desde el inicio. “Lo creímos, lo trabajamos y solo vinimos a buscar el botín. Solo vinimos a buscar ese primer lugar y bueno, Dios cumple su palabra, no miente“, afirmó.

También resaltó la importancia de estar cerca de su familia en este proceso, explicando su decisión de no hospedarse en el hotel asignado para los atletas élite. “No me quería quedar en el Eurobuilding, como iban a quedarse todos los atletas élite, porque a mí me llena mucho estar con mi familia. Eso es lo que más me nutre y me da fortaleza”, señaló.

Agradeció a su entrenador y a los patrocinantes que hicieron posible su preparación y participación en la competencia.

“Desde el que me da un poquitico hasta el que me da mucho, todos valen igual para mí. Todos aportan y son indispensables”, enfatizó, mencionando el apoyo de empresas como Cubi Panamá, Cubi Venezuela, NAI Panamá, KTM Store, Anjana, Golden Food, Helados Cali, Ebenezer, Más que Pollo, Higoto, La Manzana Fit, la Gobernación del estado Falcón, y el Club de Atletismo Los Junior.

Por otro lado, Magaly aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades deportivas del país, manifestando su preocupación por la falta de apoyo institucional del chavismo al atletismo venezolano.

“En 2023 no nos apoyaron. Ahora, nuevamente, no tuvimos respaldo de los entes deportivos correspondientes. Pero Dios usa personas para ayudar, y gracias a los patrocinantes logramos estar aquí”, denunció.

“Ahorita está Magaly, pero no descuiden el relevo. El Ministerio de Deporte no me ha apoyado hasta el momento, esperamos que el amigo Rujano nos comente algo pronto. Mientras tanto, Magaly García seguirá trabajando siempre para dejar el nombre de Venezuela en alto”, agregó la campeona venezolana.

Magaly reafirmó su compromiso con el deporte y con su país, demostrando que con esfuerzo, fe y apoyo, es posible alcanzar los sueños.