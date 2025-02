Venezolano relató nuevos y aterradores detalles sobre su encuentro con una ballena en Chile

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Adrián Simancas, un joven venezolano de 24 años, sobrevivió a un impactante e inusual encuentro con una ballena jorobada en el Estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Mientras navegaba en kayak junto a su padre, Dell Simancas, para celebrar su cumpleaños, una ballena emergió del agua y se lo tragó por unos instantes antes de expulsarlo.

Por Revista Poder

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Sentí un golpe detrás del bote, como un remolino. Algo azul y blanco me bloqueaba el paso en el agua, con una textura babosa que me hundía”, relató Adrián a los medios de comunicación. A pesar del susto, el joven optó por cerrar los ojos, convencido de que había muerto. “Cuando comencé a sentir que el chaleco salvavidas me impulsaba hacia arriba, entendí que estaba ascendiendo a la superficie y que se trataba de una ballena”.

El incidente ocurrió mientras padre e hijo practicaban kayak y trekking en las aguas del Estrecho. Dell, como suele hacer en sus excursiones, grababa la travesía con una cámara 360 cuando la ballena apareció de manera repentina. Aunque la aventura había sido planeada para ser más extensa, el suceso los obligó a regresar rápidamente a la ciudad.

Adrián destacó que estos encuentros son extremadamente raros y subrayó que las ballenas jorobadas no son agresivas. «Ellas son curiosas, se comunican mediante saltos y cantos, pero no atacan a las personas», explicó, agregando que se siente afortunado de que no se tratara de un animal más peligroso, como una orca.

“Si hubiese sido otro animal o si la ballena me hubiera golpeado en lugar de tragarme, el resultado habría sido mucho peor”, comentó. Según explicó, las ballenas suelen tragar focas y expulsarlas junto con el agua, lo que posiblemente ocurrió en su caso.

Para leer la entrevista completa ingrese AQUÍ