EN VIDEO: Así fue el vuelco e incendio del avión de Delta en Toronto

El CRJ900 toca tierra en el segundo 8 de la grabación. Al hacer contacto, el fuselaje parece rebotar ligeramente y levanta un poco de nieve antes de que algo falle de manera abrupta. “Oh no, no, no, no no”, exclama el hombre en el video. Su tono es de incredulidad, casi de súplica. Luego, se le escucha decir desesperado: “¿Torres, estás viendo esto? Un avión se estrelló. Oh Dios mío, oh Dios mío”.

La imagen es caótica: el ala derecha ha desaparecido y, mientras la nave rueda sobre el asfalto resbaladizo, la otra ala se ve girar en el aire aún adherida al avión antes de caer pesadamente sobre la pista. En menos de diez segundos, el fuego se convierte en una columna de humo negro, denso, que se eleva como una señal de alarma visible.

Pocos minutos después del accidente, los equipos de emergencia llegan al lugar. En otros videos, grabados desde el interior del avión, se ve a los pasajeros saliendo apresuradamente de un fuselaje ahora invertido. Hay pánico, pero también asombro: a pesar de la violencia del impacto, todos han sobrevivido.

Las autoridades canadienses han iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro. Aunque en un principio se especuló sobre el clima, los informes meteorológicos indican que las condiciones no eran extremas en el momento del aterrizaje. Sin embargo, grabaciones filtradas de la torre de control revelan que los pilotos fueron advertidos sobre turbulencias generadas por otra aeronave.