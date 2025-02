Paquita la del Barrio explicó por qué no le dejaría herencia a sus hijos: “No quiero”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La música latinoamericana está de luto tras confirmarse la muerte de Paquita la del Barrio a los 77 años, luego de presentar problemas pulmonares con los que venía batallando desde hace un buen tiempo.

Por eltiempo.com

La mexicana siempre se caracterizó por llevar la bandera del empoderamiento femenino a través de sus canciones y por ‘cantarle la tabla a los hombres’, como lo dijo en varias entrevistas.

Por medio de redes sociales, sus seguidores lloran su partida, pero una de las formas de recordarla es a través de sus éxitos como ‘Rata de dos patas’, ‘Ni un cigarro’ y ‘Te engañé’, los cuales durante muchos años han sonado en las emisoras de todo el mundo.

Francisca Viveros Barradas, nombre de pila de esta artista, no la tuvo nada fácil durante su vida, ya que le tocó enfrentar duros momentos. Con tan solo 16 años, la cantante pensó haber encontrado el amor de su vida y se casó con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, con quien tuvo dos hijos: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros.

Tras estar casados por un tiempo, descubrió que su esposo tenía otra familia, lo que le causó un gran dolor. No solo se separó de él, sino que se convirtió en mamá soltera. Al poco tiempo, conoció a su segundo marido, Alfonso Martínez, con quien tuvo sus tres hijos menores: Martha Elena Martínez y dos gemelos que murieron al nacer.

“Los niños se tragaron todo eso porque uno nació muy amarillento y se murió. El otro al otro día”, comentó en ese entonces en una entrevista.

Su vida fue bastante polémica, no solo por la letra de sus canciones, sino por las frases en contra del machismo. Siempre se consideró una mujer que no se dejaba de nadie y era una fiel defensora de aquellas que sufrían maltrato por parte de sus cónyuges.

¿Por qué Paquita del Barrio dejó sin herencia a sus hijos?

Antes de morir, la mexicana declaró que no les iba a dejar herencias a sus tres hijos y contó por qué tomó esta drástica decisión. En una entrevista que concedió en agosto de 2023, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ detalló que no pondría como beneficiarios de sus bienes a sus tres hijos, afirmando que no tenía dinero que heredarles y que, de tenerlo, no lo compartiría.

Además, señaló que no tenía ningún testamento y que sus cuentas estaban en cero, así pareciera algo difícil de creer.

“No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les daría nada (…) yo no tengo dinero”, mencionó.

A pesar de que en esa ocasión declaró no tener dinero, algunos medios mexicanos aseguraron que la fortuna de la cantante asciende a más de 10 millones de dólares, aproximadamente 41 mil millones de pesos colombianos.