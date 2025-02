David Mendoza: Mi bella culebra y mi pesar por este “te lo dije”

Posteado en: Opinión

Sentado frente a esta ventana de luz llamada pantalla a la cual hace mucho le entregué una buena parte de mis horas, y que tengo dividida con el presente artículo que ahora escribo, y el recuadro permanente de la vista “Trading View”, que contiene a esa bella culebra parecida a un dragón chino, hecha de velas japonesas que en el par BTC/USDT zigzaguea, se lateraliza, se conforma, lanza un zarpazo, para luego arrastrarse, se yergue como una cobra orgullosa que a veces baila al son de un flautista, y otras, es atrapada por mis medias móviles o la cárcel tubular diseñada por John Bollinger para intentar acotarla, medirla, predecirla, domarla; anclarla con firmeza a mis expectativas y deseos, sin menoscabo del agudo dolor de mi hombro izquierdo, producto de la compensación inconsciente a la cual lo someto, como es sometida buena parte de la sociedad a compensar la realidad propia y la de burócratas y ricachones arrogantes, ladrones y mentirosos, en una realidad absoluta y cruelmente desequilibrada, me veo obligado a mi pesar, y lo escribo con profundo sentimiento a decirte: “te lo dije”.

Te dije que Javier Milei era, y cito mi artículo del 27 de septiembre de 2021 publicado en lapatilla.com, y El Nacional, entre otros diarios, titulado “El fenómeno Milei en Argentina y la anatomía de una catástrofe” el cual te recomiendo leer, ya que, en éste, explico algunas de las debilidades e inconsistencias de su pose discursiva (más abajo el enlace) “un embaucador muy astuto, con un gran dominio de la disciplina económica. Una mezcla muy bien estructurada de conocimiento, omisiones, mentiras y verdades, que avanza sin freno por el ideario de “la libertad” y el crecimiento económico”. En ese trabajo, expliqué el peligro político que implicaba, por lo propensos que estamos en ciertos países (Venezuela uno de ellos) a comprar tal maniobra ideológica. Y es que, pasamos del populismo de izquierda al populismo de derecha constantemente. Esto significa, que no somos de izquierda ni de derecha, en el artículo de la semana pasada titulado “¡Reivindico el derecho a ser idiota! Te lo dije ¿qué fue lo que te dije? Que incluyendo al pueblo de USA, somos idiotas.

https://www.lapatilla.com/2021/09/27/david-mendoza-en-fenomeno-milei-en-argentina-y-la-anatomia-de-ua-catastrofe/

Ahora mismo, y con tu venia, quiero recalcar que la idea central de su discurso, basada en que el estado debe ser sólo, única y exclusivamente seguridad y legalidad (no me gusta llamar a eso “justicia” ya que le queda grande a la legalidad vestirse de justa, sobre todo, tratándose de encarnar el asesinato despiadado por vías judiciales de la solidaridad y la justicia misma) es por decir menos, lo mismo que unos poquitos sometan a todo el resto. Los que tienen comida a los hambrientos… De tal manera, que no voy a ahondar demasiado en esto, lo dejo como una mención apenas.

Tomando la papa caliente

Entrando al tema que da origen a mi recordación, a mi alegoría, a mi pesar, quiero aseverar algunas cosas:

1- El señor Milei no puede alegar que recomendó (difundió) la cripto $Libra en calidad de “economista”, ya que nadie estaba acudiendo a él para que recomendara (difundiera) una inversión. Y que yo sepa, él no representa a una agencia de publicidad o a un medio de comunicación para estar “difundiendo”. En segundo lugar, en el mensaje hace referencia a lo útil que va a ser para la economía y el financiamiento en Argentina (está hablando el presidente). Creo que eso no debería ni discutirse.

2- No puede el señor presidente de la Argentina, señalar que eso no afectó al estado argentino. Claro que el estado argentino quedó afectado en su credibilidad ante los inversionistas del mundo desde la misma presidencia de la república. Hay una pérdida de valor perceptivo, un aumento de la percepción de la corrupción y un impacto en una sociedad a la cual se le está obligando a hacer enormes sacrificios en nombre de la honestidad y la recuperación económica. Si a la señora Cristina Fernández, la encontraron culpable de sus delitos de manera justa, pues, uno espera lo mismo en este caso.

3- La entrevista que le realizó el señor Viale, es en mi opinión, una pieza de evidencia que involucra al entrevistador, al entrevistado y a todo el que estaba presente en ese salón presidencial de la Casa Rosada.

4- Sorprende ver al “león”, más asustado que un gatito en un callejón oscuro. Lejos quedó aquel “¡CARAJO!” No faltó, eso sí, el yo no fui, no sabía, no entiendo, tan característico de “LA CASTA” mundial.

5- Aún cuando el mercado de criptoactivos está muy poco regulado, no se justifica de ninguna manera, que una persona esté dando recomendaciones financieras sin tener los controles de comportamiento formales. Conductas como las de Javier Milei, son las que van a terminar por justificar la creación de instancias en los organismos de control financiero de los estados que vigilen el comportamiento de sus actores en los ecosistemas financieros de criptoactivos. Yo mismo, soy un ejemplo de sujeto sometido al control (en cuanto al mercado de capitales venezolano) de un organismo de control (la SUNAVAL). En el caso argentino hay instancias similares. Sin embargo, el control del ecosistema financiero de criptoactivos, está lejos aún de ser objeto de control. Aun así, la conducta del presidente de Argentina, podría estar violando muchas otras normas de aquel y de otros países. Creo que debería apartarse del cargo para asegurar unas investigaciones transparentes y una aplicación justa de la legalidad. Por su puesto, eso jamás lo haría nuestro “afelinado” “anarco – capitalista” asustado.

Pd. Cambiando de tema, dada una pregunta que me hizo un querido amigo, le respondo por esta vía. La operación de deportación masiva que adelanta Trump, desde el punto de vista financiero y material es inviable: costosa y lenta. Si hablamos de dos millones de deportados, a cien pasajeros por avión, significarían veinte mil vuelos con deportados. Si esta titánica proeza fuera realizada en cuatro años, despegarían de puertos estadounidenses cerca de catorce vuelos diarios durante cuatro años, contando sábados y domingos. Visto que es una idiotez de quien nos cree idiotas a todos, la operación de deportación es una operación psicológica dirigida a sembrar terror en la población inmigrante para que se vayan por pies propios. Eso explica el ensañamiento con los deportados encadenados y tratados como criminales de alta peligrosidad, deportaciones a Guantánamo, persecución racista, comentarios denigrantes y demás prácticas realizadas desde la Casa Blanca. Sin duda, son flagrantes violaciones a los derechos humanos, realizadas con la complicidad de los sometidos gobiernos que se están prestando para ello, incluyendo este de aquí. En otras palabras, en el caso venezolano, bueno, si no te agarra el bigotudo, te agarra el copetudo. A los venezolanos Trump y Maduro, nos quieren convertir en unos parias.

https://www.youtube.com/watch?v=xj3WGOEp44I

https://opensea.io/assets/matic/0x8c0e2ea868c305d950afa6d34d63f0073b12170f/242/

