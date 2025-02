Luis Manuel Aguana: Una cuestión existencial

Posteado en: Opinión

En una entrevista realizada por el periodista venezolano radicado en España, David Placer, a la jefa de la sección internacional de El Confidencial, Diario Digital de España, Alicia Alamillos, quien en este momento actúa como corresponsal de guerra en Ucrania, se relata una conversación sostenida con soldados ucranianos prácticamente encerrados por más de un año en una trinchera en Bajmut, al este de Ucrania. A la pregunta acerca de qué ha descubierto hasta ahora, la respuesta es brutal:

“He descubierto que obviamente están cansados, son unos soldados que muchos eran voluntarios desde 2022, llevan 3 años sin hacer renovación en el este, cerca de Bajmut que fue conquistado por los rusos, están allí en una unidad de artillería. Ellos viven en una especie de madriguera, una trinchera que construyen bajo tierra para estar también un poco tanto a resguardo como no congelados de frío, y llevaban allí a lo mejor desde hace un año sin salir, porque está muy cerca del frente y porque está habiendo problemas de rotación. Entonces son soldados, no pasa con todos, hay muchos que pueden pasar el fin de semana con las familias o lo que sea, pero los soldados están cansados. Claro que están cansados, es una guerra muy larga, tanto porque pensaban que a lo mejor Putin iba a llegar mucho más rápido a Kiev o como pensaban que se iba a acabar antes, que iban a ganar los ucranianos. Entonces, a pesar, en cambio, de estar tan cansados de decir “Mira lo mejor que se acabe ya y que deje de morir gente”, cuando le preguntabas, bueno, entonces quieres la paz de Putin, ¿qué quieres?, o sea, ¿qué significa victoria para ti en Ucrania? Porque ahora mismo lo único que hay sobre la mesa, según lo que vemos a Trump y lo que vemos con Putin, es que Ucrania ceda, ceda territorios, pero sobre todo ceda soberanía. O sea, es que ni siquiera estamos hablando de que ceda Crimea que podía ser hipotéticamente una cosa, qué bueno, tampoco pasa nada, por así decirlo no, sino que Putin tenga derecho a elegir el presidente de Ucrania o que tenga derecho a decidir si Europa va a dar unas salvaguardas de seguridad o no. Entonces eso es perder la soberanía, dejar de ser un país realmente”.

“Y entonces, cuando le preguntas eso, dicen: no, pues es que no hay otra. O sea, no, tengo que seguir luchando. Porque no, no, ¿qué voy a hacer? O sea, volver a casa para que luego en unos años Rusia nos vuelva a invadir, o que en unos años el ucraniano esté prohibido; en unos años que toda nuestra política dependa de Vladímir Putin y no nos deje ser un país independiente. De que están cansados, pero no tienen una alternativa. O sea, no es como, por ejemplo, otras guerras que dices: bueno, aquí se acaba y ya está, y cada uno gana sus cosas. No, no. Es que Ucrania es una cuestión existencial. O sea, si pierden han perdido como Estado… ”

(ver entrevista de David Placer a Alicia Alamillos, jefa de la sección internacional de El Confidencial Diario Digital de España, en https://youtu.be/q29VGYm1-mU? t=922) (resaltado nuestro).

Mis disculpas anticipadas por el extenso extracto de esa entrevista, pero es muy importante para lo que sigue. Los venezolanos deberíamos vernos retratados en lo que está pasando en Ucrania. La Rusia de Vladímir Putin se metió en Ucrania para tomarla como parte de su sueño imperial, después de que esta había conquistado su independencia. Lo hicieron a la fuerza, con las armas. Pero un pueblo con el liderazgo bien plantado y dispuesto de su Presidente, Volodímir Zelenski, les ha dado una pelea de resistencia más allá de lo que ellos esperaban, a un costo imposible de determinar. Los rusos creyeron equivocadamente que terminarían en horas su invasión y ya van más de 3 años.

Los soldados ucranianos, aun estando a un altísimo nivel de cansancio derivado de una larga guerra, y metidos en un hueco por más de un año, en una zona de su territorio que Rusia ha logrado conquistar, no están dispuestos a ceder ni abandonar, ni siquiera por una posibilidad paz que promete Trump, porque para ellos es UNA CUESTIÓN EXISTENCIAL. No pueden regresar simplemente a casa, porque no habría garantías de que el desastre no vuelva a ocurrir, perder hasta su propio idioma, porque saben de cierto que Putin no les permitirá ser un país independiente, y porque si pierden, pierden su país. ¿Les suena conocido?

Los venezolanos no hemos llegado –todavía- hasta al punto de matarnos en una guerra, pero en Ucrania, Donald Trump y Vladímir Putin, se están encargando de pasar por encima de esa decisión corajuda del pueblo ucraniano en las trincheras, de luchar hasta la muerte para conseguir la libertad, porque ellos no están dispuestos a ceder. Muy pronto sabremos qué será lo que terminará prevaleciendo, pero cualquier negociación que vaya en contra de ese hondo sentimiento transmitido al mundo por la corresponsal de guerra española, no podrá perdurar por principio fundamental, incluso si esa negociación lleva el consentimiento obligado de Volodímir Zelenski, lo que haría muy inestable esa paz. Por lo pronto ya el Presidente Zelenski afirma que Ucrania no aceptará ningún acuerdo de paz alcanzado sin la participación de Kiev (ver The Epoch Times, en https://www.theepochtimes.com/ world/zelenskyy-says-ukraine- will-not-accept-any-peace- deal-made-without-kyivs- involvement-5811579).

En Venezuela, los invasores no necesitaron entrar por la fuerza. Hugo Chávez Frías y sus sucesores les abrieron las puertas del país de par en par, y henos aquí, después de 25 años, sitiados por cubanos, rusos, chinos e iraníes, tomando posesión del país con la plena autorización de quienes se dicen gobernantes legítimos.

Mi preocupación en relación con eso es que no necesariamente las guerras comienzan como en Ucrania. Basta con que no haya salidas al cercenamiento de la libertad, porque todas las características que mencionaron los soldados ucranianos metidos en una trinchera bajo tierra se cumplen en Venezuela. De hecho la guerra de independencia venezolana no se inició con España “invadiendo” a la Capitanía General de Venezuela. ¡Los españoles ya estaban aquí!

En otras palabras, ¿hasta cuándo se podrá tolerar pacíficamente que toda la política del país dependa del invasor, que nunca nos dejará ser independientes como Nación? La tiranía ha declarado públicamente una y mil veces que no abandonaran el poder, ni por las buenas ni por las malas, con la misma persistencia que demuestra Putin de adueñarse de Ucrania, y que ha originado esa resistencia violenta que solo se acaba cuando uno aniquila al otro.

Los venezolanos, queriendo insistir en la paz, fuimos a unas elecciones sin condiciones, aun sabiendo la intención del régimen de quedarse por la fuerza. El mundo observó que perdieron las elecciones y decidieron burlarse descaradamente de la voluntad popular. ¿Qué será lo que faltaría entonces para que esta situación estallara en violencia pura, dura y abierta y empecemos a matarnos entre nosotros? Porque, por más que ellos crean que ya resolvieron la resistencia persiguiendo, torturando y aniquilando a la oposición, sería muy estúpido no pensar que en algún momento los golpes vendrán de vuelta. La crueldad inédita demostrada, al frente de todo el mundo, hacia quienes se le oponen, como en el caso de los refugiados de la embajada de Argentina, podría ser un detonante de esa violencia.

Y cada paso adelante que da Maduro para seguir sojuzgando a un pueblo que solo quiere vivir en paz y en libertad democrática, porque así ha sido su tradición republicana, es un paso adicional que nos lleva al barranco de la violencia política iniciada por el lado de aquellos que decidan en algún momento no continuar con las reglas de la paz, frente aquellos que nos hacen la guerra. Esa es la respuesta natural de la legítima defensa. Es como si escuchara el histórico grito de Bolívar: “¿es que 300 años no bastan?”.

Y no estoy pretendiendo aquí sugerir esa ruta, pero sería irresponsable no advertirla. Porque si aquellos a quienes el pueblo venezolano les dio un mandato manifiesto y mayoritario para ejercer el poder legítimo, y llevar las riendas hasta el final de un proceso de liberación del país pacífico hasta donde sea posible, no lo asumen oficialmente, para tomar las decisiones acerca de que hacer efectivamente para impedir esta situación, la corriente –cualquiera que esta sea- seguirá un cauce sin ningún control, pero con mayor fuerza, aumentando la probabilidad de convertirnos en el principal foco de inestabilidad violenta del continente. Entonces, los EEUU no tendrán que viajar como prioridad a un lugar tan lejano como Ucrania o Arabia Saudita para buscar la paz, debiendo ocuparse del incendio que existirá en su propio patio trasero, porque también para nosotros Venezuela es una cuestión existencial…

Caracas, 19 de Febrero de 2025

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana