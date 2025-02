Enero y febrero en rojo: desplome de ventas preocupa a comerciantes venezolanos

La segunda vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, ofreció una rueda de prensa la mañana de este viernes en la ciudad de Maturín en la que trató diferentes temas del ámbito económico.

Entre los principales puntos, se refirió a los resultados negativos que ha experimentado el sector comercio durante el mes de enero y lo que va de febrero.

Polesel señaló que hay sectores de la economía que han registrado pérdidas de entre 30 % y 40 % por debajo de enero del año pasado, lo que a su juicio genera preocupación en el sector privado.

La volatilidad en la tasa cambiaria del dólar paralelo y el del Banco Central de Venezuela, es uno de los factores que han incidido en estas cifras rojas.

La falta de créditos al sector comercio también ha repercutido en el estancamiento de la economía estos primeros meses del año, situación que impide el desarrollo económico.

“Lo insistimos, lo seguimos señalando, porque es algo muy importante. No hay evidencia de que un país pueda crecer de manera orgánica sin que tenga créditos, y mientras eso no ocurra, no habrá crecimiento. El sector más afectado es la construcción, que en todo el país todavía manifiesta una contracción del 95 %. No olvidemos que ese sector es el que genera más mano de obra, el que transversalmente alimenta a otros sectores de la economía. Mientras la construcción no pueda arrancar nuevamente, los demás sectores se verán afectados”, explicó la representante de los empresarios.

En relación con las bajas ventas, señaló que existen muchos motivos, uno de estos son los ingresos, pues sostuvo que muchas empresas tienen dificultades para ajustar los sueldos, a pesar de que el sector privado es el que reporta los salarios más altos en comparación con los trabajadores de la administración pública.

“El problema es que es un círculo. Si las ventas no responden, si todo está contraído, tampoco te atreves a contratar más personal, tampoco te atreves a mejorar. Porque, insisto, se lo están llevando todos los impuestos”, precisó Polesel.

Al ser consultada acerca de la volatilidad respecto al dólar, indicó que tiene que ver con un tema inflacionario, que todo gobierno debe abordar de alguna manera.

“La inflación no es otra cosa que la generación de una moneda producto de que tú no tienes una balanza que te permita que eso no ocurra. Tú intervienes y esa intervención, tarde o temprano, la pagamos todos, y la pagamos bajo el nombre de inflación”, puntualizó.