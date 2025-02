José Gato Briceño: Informe Centro Carter, ratificación de apabullante victoria

Posteado en: Opinión

La eterna contradicción en la que sistemáticamente cae el narcochavismo en todos los escenarios, el hablar pa’trás y pa’lante como decimos coloquialmente, es lo que va a terminar de destruirlos, porque ni siquiera sus propios aliados terroristas, asesinos, traficantes de armas, de drogas, lo peor de lo peor en humanismo y buenas costumbres, tendrán confianza en ellos, ya se está viendo con los chinos ya que todas esas deudas que se han contraído, muy a pesar de su legalidad, no han sido honradas por esta banda de malandros, herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto.

Su ir y venir en el mundo de las negociaciones fraudulentas tapareando sus acciones y transacciones en los bajos fondos de la droga como bien sabemos terminan con ajustes de cuentas o en peores situaciones.

Eso sumado a esa estúpida forma de hacerse ver como demócratas, haciendo cosas que parezcan pero que no son, les dió en las fechas anteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, por invitar, halagar y ser el mejor anfitrión de instituciones observadores de reconocida trayectoria, pero como no está en ellos realmente la esencia democrática terminan dándole una patada a la mesa en cada oportunidad.

Tal es el caso del centro Carter, a quienes recibieron, halagaron y cacarearon presentándose con ellos para luego despotricar y menospreciar su credibilidad .

Haciendo caso omiso a todo ese intento de descredito por parte de esos desalmados, el pasado lunes el Centro Carter presentó el informe final sobre las elecciones presidenciales en Venezuela del 28J.

Aparte del asombroso detalle de dicho informe, fue bien claro y contundente el reporte de la falta de transparencia lo que se evidenció en un gran fraude con el cual narcorégimen se burló de la voluntad popular, este informe fue la ratificación de la victoria obtenida por los que seguimos el liderazgo de María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia como presidente electo.

La gran conclusión establecida es que las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral, por lo tanto, no pueden ser consideradas democráticas, afirmó el Centro Carter en su reporte final de los comicios. El documento, elaborado después de que una misión de la organización internacional participara como observadora en los comicios del 28 de julio de 2024, también denuncian que en la contienda electoral hubo falta de claridad a la hora de anunciar los resultados y que las autoridades venezolanas no fueron capaces de crear las condiciones fundamentales que requiere una elección democrática. Si bien el CNE (Consejo Nacional Electoral) logró en gran medida organizar la logística del proceso de votación, estos esfuerzos se vieron opacados por un proceso de escrutinio y anuncio de resultados que no cumplió con los requisitos mínimos exigidos.

Los resultados electorales anunciados por el CNE no pudieron ser verificados de manera independiente, lo que constituyó una grave violación de los principios electorales y de la legislación venezolana.

El Centro Carter señaló que, ante la falta de resultados verificados por parte del CNE, y a partir de las actas que le entregó la oposición obtenido mediante sus delegados el día de elección en las urnas, el candidato presidencial de la mayoría opositora, Edmundo González, obtuvo más de 7,1 millones de votos (el 67,1% del total de los sufragios), mientras que el cucuteño Nicolás Maduro recibió unos 3,2 millones de votos (el 30,4%).

En la madrugada del 29 de julio de 2024, el CNE anunció como ganador a Maduro, pero jamás publicó los resultados detallados por centros y mesas de votación, como acostumbró en cada proceso electoral presidencial desde que en 2004 decidió automatizar su sistema de votación. El sitio web del CNE sigue fuera de servicio.

En mi reflexión semanal desde la cárcel del exilio quiero recordar la historia para mis lectores, en el año 2004 el Centro Carter fue el que le dió legitimidad internacional a los resultados del referéndum revocatorio en contra de Chávez el cual ganó el chavismo y también dicha institución en el año 2012 fue la que afirmó que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo y hoy esta fundación honorable conocida como Centro Carter quienes a través de los años se han caracterizado por ser transparente, objetivo y con gran creatividad mundial, afirmó que el presidente electo el pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia.

Lo apabullante fue que los narcochavistas no ganaron en ningún estado de la República y ni siquiera en los 450 centros de votación en donde colocaron por la fuerza y ventajismo con sedes de las misiones y centros militares, la derrota fue aún peor 80 a 20, o sea, no los quiere nadie y sin embargo no les importó dar el golpe de estado a la voluntad popular.

Si el Centro Carter una institución de tanto prestigio internacional fue invitado por ellos y afirmó que hubo fraude, imaginen que será en las elecciones del 25 de mayo que no estará presente ningún observador internacional de credibilidad. No nos sorprende ver que Henrique Capriles, el alacrán mayor Luis Eduardo “el Burro” Martínez, el partidito “tirame algo” Movimiento Por Venezuela (MPV) y Un Nuevo Tiempo, con su vende patria de siempre Manuel Rosales, son los que hasta el día de hoy se han pronunciado por participar y reconocer a Maduro, y uno que otro , que ya pasaron la página del 28 de julio no importandoles nada ni nadie, ni que hayan pisoteando la voluntad popular porque decidieron recibir algo de los dividendos del polvo blanco que distribuye Diosdado Cabello y algunas contrataciones.

Que coincidencia que son los mismos personajes y partidos que conspiraron en contra de las elecciones primarias descaradamente y también fueron los mismos que participaron en el referéndum convocado por el narcorégimen para lo del Esequibo, por cierto ¿quienes serán los candidatos a la gobernación del estado Esequibo? Estos malandros locheros, lambucios ya quedaron enterrados en el basurero de la historia. Realmente asquea saber que existen y que son venezolanos Ya que en nada honran nuestros gentilicio, la coherencia, la integridad, la honrabilidad salieron de sus principios, si alguna vez los tuvieron.

Ahora es cuando quedamos muchos que seguimos viendo con la misma claridad que el 28 de Julio, para los que la página sigue allí en ese mismo lugar, ya que hasta que no se reconozca que fuimos vencedores, no podemos dejar pasar un atropello más en contra de nuestras decisiones como pueblo soberano; no perdamos un minuto más mirando cómo creen que alguien les está comprando su discurso barato de engaño.

Sigan ustedes haciéndole la jugada al narcochavismo, en convivencia plena con la chusma maquiavélica que destruyó y aniquila a nuestra patria, yo sigo enfrentandolos, cada segundo sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

