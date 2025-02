El público venezolano abandonó la Quinta Vergara gritando “no a la xenofobia” tras sabotaje a George Harris (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El público venezolano que llegó a ver a George Harris la noche de este domingo en el Festival de Viña del Mar, lamentó el penoso comportamiento de los chilenos contra el comediante e hizo un llamado en la Quinta Vergara.

Por lapatilla.com

“¡No a la xenofobia!” gritaron varios espectadores al retirarse molestos, en su mayoría venezolanos, en un videos difundidos a través de las redes sociales.

“Quienes trajeron a George Harris, teniendo en cuenta los antecedentes, quería que esto ocurriera y se transformara en un “enfrentamiento” entre chilenos y venezolanos. Lo encuentro macabro”, comentó una de las usuarias que compartió los videos en la red social X.

“Yo tengo siete años en Chile, he visto muchos humoristas, me acuerdo de Copano que me iluminó la mente. El Festival de Viña me abrió los ojos con los artistas, y de verdad que no le den la oportunidad es feo”, expresó una de las asistentes.

Otra espectadora enfatizó que el público debió dejar disfrutar el show del comediante, ya que quienes asistieron pagaron su entrada para verlo.