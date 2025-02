Célebre actor venezolano quedó ciego y lucha para que le realicen una intervención quirúrgica (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Esta semana se ha hecho viral en las redes sociales un doloroso video, en el cual el actor, locutor y productor de radio venezolano Arturo Serfaty, aparece en el piso de un hospital, con la esperanza de obtener una intervención quirúrgica que le permita recuperar la visión.

Por: Meridiano

El artista cuenta en el clip que trabajó por muchos años en la televisión de la mano de Radio Caracas Televisión, Venevisión, en el teatro y participó en la serie “Los milagros del venerable”. Además, afirmó que quedó ciego y está luchando para que se le realice la intervención lo más pronto posible.

“Estoy luchando por una operación. Y bueno me encuentro en este país y mis hijos están fuera del país, uno vive en Argentina y otro en España, ellos me ayudan, me asisten. Me ayudan a través de una hermana, solo me quedan dos”, expresó mientras estaba acostado en el piso.

El periodista venezolano Santiago Gutiérrez, comentó en un video en su perfil de Instagram, que Serfaty lleva más de cuatro meses en la lista de espera del Hospital Domingo Luciani, para poder ser operado de cataratas y glaucoma que ha afectado su visión desde hace tiempo.

