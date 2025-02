Estos son los récords que podrían romperse en los Óscar 2025

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Desde su creación en 1929, los Premios Oscar han reconocido a lo mejor del cine con más de tres mil estatuillas entregadas. Tres películas comparten el récord de más premios en la historia de la Academia, con 11 galardones cada una: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003).

En cuanto a logros individuales, Walt Disney sigue siendo el mayor ganador con 26 Oscar (incluidos cuatro honoríficos), mientras que Katharine Hepburn ostenta el récord como la actriz con más premios, con cuatro estatuillas en su haber. Entre los actores masculinos, Daniel Day-Lewis es el único que ha ganado tres veces como Mejor Actor, por Mi pie izquierdo (1989), Habrá sangre (2008) y Lincoln (2013).

Este año, varias nominaciones podrían marcar hitos en la historia de los Premios Oscar. Cynthia Erivo (Wicked) podría convertirse en la persona más joven en lograr un EGOT competitivo, obteniendo un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony a los 38 años. Actualmente, el récord del EGOT competitivo más joven lo tiene el compositor Robert Lopez, quien lo consiguió a los 39 años.

or otro lado, Diane Warren podría finalmente deshacerse de su récord como la persona más nominada sin una victoria competitiva en los Oscar. La compositora ha sido nominada 16 veces en la categoría de Mejor Canción Original, lo que la convierte en la persona con más nominaciones sin haber ganado nunca, sin importar la categoría (empatada con el mezclador de sonido Greg P. Russell). Este año, Warren está nominada por la canción “The Journey” de The Six Triple Eight.