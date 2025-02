George Harris sobre Viña del Mar: No debí aceptar la invitación porque recibí muchas amenazas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El humorista venezolano George Harris rompió el silencio en una reciente entrevista con Telemundo, donde habló abiertamente sobre su polémica presentación en el Festival de Viña del Mar 2025. Durante la conversación, Harris reveló que había recibido múltiples amenazas sobre la recepción que podría tener en el festival, lo que lo llevó a cuestionar su decisión de participar.

“Cosas que se han mezclado en esta situación, muy incómodas. Yo no debía aceptar la invitación a Viña, porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar, por meses”, confesó Harris. A pesar de las advertencias, el comediante expresó su deseo de sobreponerse a la adversidad, afirmando que, como latinoamericanos, se espera un respeto mutuo entre artistas. “Uno siente que el latinoamericano se sobrepone a esas cosas, y que nosotros respetamos el trabajo de otro. Yo nunca le haría eso a ningún artista, esté de su lado o no esté de su lado”, añadió.

Harris también criticó el ambiente del festival, señalando que no es un lugar adecuado para artistas internacionales. “Al festival no, lamentablemente no, no es un lugar para artistas internacionales, no lo veo así. Tú no puedes tener un escenario en ningún lugar del mundo que tú aúpes al público a que baje un artista. Tú no lo puedes tener”, concluyó.

Las declaraciones de Harris han generado un intenso debate sobre el respeto hacia los artistas extranjeros, así como sobre la responsabilidad de los organizadores de eventos culturales. Su experiencia en Viña del Mar no solo ha dejado una marca en su carrera, sino que también ha puesto de relieve la necesidad de un entorno inclusivo y respetuoso en el mundo del entretenimiento. La comunidad artística sigue atenta a sus palabras y espera que continúe alzando la voz en defensa de la dignidad de los artistas.