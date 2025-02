Francia Márquez afirmó que su vida corre peligro tras denunciar corrupción en el gobierno de Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad de Colombia, Francia Márquez, ha publicado un alarmante comunicado este jueves, en el que asegura que su vida corre peligro. “Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”, dice el texto. No aclara a qué denuncias de corrupción se refiere, ni confirma lo que varios medios han dado por cierto desde el día anterior: que Petro le pedirá su salida del Ministerio. “Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio”, señala Márquez, en alusión a esa posible salida.

Por: El País

La vicepresidenta también hace un recuento de lo que logró en la cabeza del nuevo ministerio que nació en este Gobierno, como el programa Jóvenes en Paz, para evitar que los adolescentes entren a grupos armados; la línea de teléfono 155 Salvia para atender a mujeres víctimas de violencia de género; y avances en el programa de Hambre Cero, contra la desnutrición. Pero añade, como muchos medios han reportado, que el Ministerio creado por este Gobierno y que ha tenido en ella su única cabeza, no siempre ha tenido el apoyo que necesita. “Cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”, dice.

Márquez, una activista popular de izquierda, entró en una disputa pública con el presidente hace tres semanas, cuando este último convocó a un Consejo de Ministros y decidió televisarlo. La vicepresidenta criticó ante las cámaras la llegada del político Armando Benedetti a la jefatura de Despacho de Petro. “Respeto a Benedetti pero no comparto, presidente, su decisión de traer a este Gobierno a estas personas”, dijo en referencia a la trayectoria política del barranquillero, quien ha apoyado a presidentes de todas las vertientes durante las últimas dos décadas. “Estoy preocupada de que llegue gente con chantajes para socavar un sueño”, añadió, sugiriendo que Benedetti tiene información comprometedora contra el jefe de Estado que, entre tanto, lo ha designado ministro del Interior.

La palabra chantaje volvió en la carta de Márquez, que se publica horas antes de un evento convocado por Petro para presentar a su nuevo Gabinete desde un histórico teatro en el centro de Bogotá. “Cuando el Gobierno cede ante el chantaje de quienes susurran en la sombra, es el país entero el que termina pagando el precio”, escribe en la carta.

