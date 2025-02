William Anseume: El ataque político a George Harris

Posteado en: Opinión

Está bien. Podemos entender que lo ocurrido en la Quinta Vergara, sede del Festival de Vila del Mar en Chile, pudo ser una manifestación de xenofobia. Pero hay mucho más allí.

No podemos ignorar que el aplaudido, el muy vitoreado George ha fijado posición política. Y el ataque, fundamentalmente, obedece a esa esa posición política manifestada públicamente.

¿Hay xenofobia en Chile? Muy seguramente, y no solo en ese país sureño, a pesar de lo destacados que han sido nuestros, por ejemplo, entre otros destacados venezolanos profesionales o no, médicos o académicos allá. En estos días me encontré en la universidad con mi entonces tutor, tan respetado, admirado y querido, Luis Barrera Linares y su esposa, Lucía Fraca de Barrera. Ambos reconocidos académicos de la Lengua. Luis también como integrante de la academia chilena. Venezolanos brillantes, exaltados plenamente, justamente, en Chile. Pero no podemos negar que la xenofobia existe. Está allí y nos afecta a todos. Los de por allá y los de por acá. Pero, ¿afectó a George?

No. El no vive allá. Fue puntualmente a atender la invitación al reconocido Festival de Viña. Y aunque el repudio expresado en pitas pudo ser contra el gentilicio venezolano, no resulta estrictamente así. Antes de su arribo, ya estaba despierta la situación de ataque no por ser venezolano, sino por ser un venezolano que ha hablado pestes, con mucha razón, del régimen de Maduro. Y, ni cortos, ni perezosos para nada, los izquierdistas ofendidos más por eso que una lejana y breve expresión sobre Allende, le montaron preparada su celada. ¿Con impulso más venezolano que chileno? No lo sabemos. No sé si lo sabremos.

No dudo que el problema no fue que Harris sea venezolano. Si hubiera sido de otra nacionalidad, nicaragüense, pongamos, hubiera sido igual si se hubiera manifestado en contra, públicamente, de la tiranía.

Con estos planteamientos no quiero defender a los xenófobos chilenos. No son tantos como luce ahora. Tampoco quiero parecer como que excuso los ataques políticos a los artistas. Mucho menos defiendo la “neutralidad” manifiesta de otros. No creo en esa neutralidad que ya todos sabemos su significado: posicionarse del lado del opresor.

Por ejemplo, recordemos que contra Rawayana hubo un veto que impidió su presentación en Venezuela. En mi universidad Simón Bolívar quedaron con todo dispuesto para esa presentación fallida. Por motivos estrictamente políticos. ¿Lo de George Harris resulta diferente? No. Para nada. Fue un sabotaje político por tomar partido. Y que bueno que tome partido. Lo que no está nada bien es que ese ataque político se quiera disfrazar de la existente xenofobia. No está bien ni para los chilenos, ni para los venezolanos, ni para nadie.