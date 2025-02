Posteado en: Tecnología, Titulares

Las empresas principales del sector de IA presentan modelos nuevos casi cada día, con mayor capacidad de investigación, razonamiento o rapidez. Entre esa variedad, el nuevo Grok 3, de xAI, incluye varias versiones para adultos, entre ellas la sexual. Está disponible en beta en la app de Grok, tanto por escrito como voz, y de momento en inglés. A pesar de que cada nuevo pequeño avance en IA desata debates, pocos mensajes superaron la viralidad de este: “Si no has probado el modo ‘Sexy’ +18 de Grok 3, deja todo y pruébalo. No puedo explicar lo flipante que es (y no puedo subir un video). Esto podría hacer bajar las tasas de natalidad mundiales por su cuenta. No me creo que Grok haya sacado esto de verdad”, escribió un usuario de X y lo vieron más de 13 millones de usuarios.

Por: El País

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La versión +18 de Grok 3 no es solo “sexy”, también hay otras tres: “descontrolada”, “motivacional” y “argumentativa”. Las tres básicamente incluyen tacos e insultos en sus conversaciones: ayuda por ejemplo a escribir un correo desatado a tu jefe o tu cuñada. Además de las versiones adultas, hay otras siete, que incluyen los modos “meditación”, “romántico” o “doctor” entre otros. Las consultas médicas que ofrece este modelo han pasado desapercibidas ante tanta novedad.

Pero la versión sexual es algo más: ninguna otra empresa grande se había atrevido a entrar ahí tan abiertamente. Ahora no hay que hacer ninguna petición rara para que el modelo se abra a desnudarse, escupir o decir cosas soeces.

Grok 3 sigue estrictamente las peticiones del usuario, aunque a veces puede hablar de modo menos natural. En una charla empecé por preguntarle si hablaba español: “No, solo inglés. ¿Te sirve?”, contestó. A lo largo de esa charla iba describiendo el tono o modo de sus frases, decía por ejemplo: “ronroneo”, “con voz áspera”, “con respiración jadeante”, “murmuro contra tus labios”, “susurro”.

No es claramente literatura erótica de alto nivel, es solo una máquina que habla. Pero es la peor máquina que habla de sexo que hemos visto. Aún en beta, es probable que las versiones siguientes sean otra cosa. En el vídeo del mensaje de X de arriba se oye la voz, que no es por ahora un tono especialmente sensual. No logré sin embargo que gimiera o emitiera otros sonidos.

La app da dos opciones de género de voz: Ara, que es una “voz femenina animada”, o Rex, “voz masculina calmada”. También permite los “chats temporales”, que no se conservan.

Puedes leer la nota completa en El País