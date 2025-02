Nasa alista proyecto para mapear el universo y analizar la energía del Sol

Posteado en: Ciencia, Titulares

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) está ultimando los detalles para la puesta en marcha, este viernes, de las misiones SPHEREx y PUNCH, cuyo lanzamiento se realizará desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California.

Por Antoni Belchi | Voz de América

Ambas misiones, que irán a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, tienen objetivos distintos, aunque comparten intereses comunes, como el de expandir el conocimiento sobre el cosmos y el Sol, así como arrojar más datos sobre la formación del universo.

SPHEREx creará un nuevo mapa del cosmos

La misión SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, que en español se traduce como “Fotómetro Espectral para la Historia del Universo, la Época de la Reionización y el Explorador de Hielos”) tiene como propósito hacer un mapeo sin precedentes del cielo completo en 102 longitudes de onda diferentes.

Esta información permitirá a los científicos analizar la evolución del universo, la formación de galaxias y los ingredientes esenciales para la vida en la Vía Láctea.

“SPHEREx va a estudiar cómo se forman las galaxias. Es un instrumento que nos va a permitir mirar el cielo en diferentes longitudes de onda”, explicó la Dra. Bea Gallardo-Lacourt, heliofísica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en entrevista con la Voz de América.

Las longitudes de onda, dijo la experta, tienen que ver con las distintas tonalidades y colores de la luz, algunas incluso imperceptibles por el ojo humano pero sí por estos aparatos de última generación.

El telescopio espacial SPHEREx analizará más de 450 millones de galaxias, proporcionando un mapa tridimensional del cosmos que ayudaría a entender la estructura del universo. Además, identificará agua y moléculas orgánicas en discos de formación planetaria y nubes interestelares, lo que permitirá a los astrónomos comprender mejor los componentes esenciales para la vida en la Vía Láctea.

El proyecto también complementará otras misiones emblemáticas de la NASA, como el telescopio espacial James Webb. “Absolutamente, son misiones complementarias”, señaló Gallardo-Lacourt.

“James Webb observa el universo en su etapa más temprana, mientras que SPHEREx nos ayudará a cartografiar su evolución. Juntas nos permitirán obtener una visión más completa de cómo se ha formado el universo”, agregó.

PUNCH: Observando el viento solar en tiempo real

Por su parte, la misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, traducido al español como “Polarímetro para Unificar la Corona y la Heliosfera”) está conformada por cuatro pequeños satélites que trabajarán en conjunto para estudiar la corona del Sol y su transición hacia el viento solar.

Esta misión busca mejorar la comprensión de la dinámica de la atmósfera solar y su impacto en el clima espacial.

“La corona solar es la atmósfera del Sol, y ahí es donde se forma lo que llamamos el viento solar, que es toda la energía que sale desde el Sol y viaja por el sistema interplanetario”, detalló la científica.

La agencia espacial estadounidense pretende con este proyecto descubrir más datos sobre la energía que desprende el Sol, que “es una mezcla de campo magnético y partículas cargadas que llegan no solo a todos los planetas, sino también a la Tierra”.

“Entender cómo se forma y cómo viaja el viento solar es fundamental para la meteorología espacial”, aseguró.

Uno de los aspectos más innovadores de PUNCH es su capacidad para monitorear el viento solar en tiempo real. “Hasta ahora, hemos dependido en gran medida de modelos para predecir cómo se mueve el viento solar hasta la Tierra. Con PUNCH, podremos obtener datos reales sobre su propagación”, destacó la experta.

PUNCH también complementará la información obtenida por la sonda Parker Solar Probe, que ha sido el satélite que más se ha acercado al Sol. “La combinación de Parker, que nos da información desde dentro del Sol, y PUNCH, que nos muestra cómo se mueve esa energía hacia afuera, será extremadamente valiosa”, admitió.

Beneficios en la Tierra

Si bien estas misiones están dirigidas a la exploración del universo y del Sol, sus hallazgos tendrán un impacto directo en la Tierra. “Estudiar la meteorología espacial es súper importante”, subrayó la científica. “No solo porque tenemos muchos satélites orbitando la Tierra, sino porque en el futuro enviaremos astronautas a lugares como la Luna y Marte. Entender los riesgos y la variabilidad del clima espacial nos permitirá proteger tanto nuestros instrumentos como a los astronautas”, recalcó.

Además, las tormentas solares y las eyecciones de masa coronal pueden afectar las telecomunicaciones y las redes eléctricas en la Tierra. “Si pudiéramos predecir cómo va a cambiar la meteorología espacial, podríamos mitigar sus efectos en las infraestructuras terrestres. Ese es uno de los principales objetivos de la heliofísica en estos momentos”, sostuvo Gallardo-Lacourt.

Con todo, desde NASA insisten en que el lanzamiento de SPHEREx y PUNCH marca un hito en la exploración del cosmos y del Sol. Con estas dos misiones operando en órbita, la agencia espacial estadounidense espera obtener datos relevantes que respondan preguntas sobre la historia y la evolución del universo que, hasta ahora, no han obtenido respuesta.

