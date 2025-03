Posteado en: Actualidad, Política

El dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, entrevistó al reconocido filósofo Fernando Savater. Borges le preguntó a Savater sobre sus obras escritas, así como sus reflexiones sobre el papel de la tecnología en la vida humana y en la crisis de la democracia a nivel mundial

A continuación, la entrevista.

Profesor, le agradezco enormemente su tiempo, es un honor poder conversar con usted hoy. Me gustaría que esta charla estuviera dirigida a un lector con inquietudes intelectuales, más que a un público especializado en filosofía. Usted siempre ha sabido conectar con el gran público de manera clara y directa. Mi primera pregunta es sobre su trayectoria. A lo largo de su carrera ha abordado una gran variedad de temas. Si pudiera retroceder en el tiempo y volver al inicio de su vida como filósofo, ¿cree que hay algún tema que le hubiera gustado tratar desde el principio y que, por alguna razón, dejó fuera de su reflexión?

– Siempre hay temas que van surgiendo. La filosofía es una reflexión sobre la vida, sobre el devenir del tiempo y sobre lo que hacemos con él los seres humanos. Por eso, constantemente aparecen cuestiones nuevas, aunque muchas de ellas sean variaciones de preocupaciones eternas que ya plantearon los griegos.

Mi trabajo ha estado guiado por lo que me ha tocado vivir. No tendría mucho sentido decir ahora que me habría gustado hablar de otras cosas, porque en su momento me centré en lo que tenía más cerca, en lo que estaba más vivo.

Quizá me hubiera gustado prestar más atención a la ciencia, un ámbito que prácticamente no he abordado porque no tengo formación científica. Hoy, viendo cómo hemos llegado a una tecnocracia cada vez más dominante, creo que me habría sido útil haber reflexionado más sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Pero bueno, ya no me da tiempo.

Sobre la ciencia y la tecnología, precisamente, quisiera tener su visión. En su libro “El contenido de la felicidad” habla sobre el concepto de libertad. Pensando en lo que mencionaba sobre la ciencia, en este momento en que la tecnología tiene un peso tan grande en nuestras vidas, ¿cómo cree que la llamada “cultura del algoritmo” y el dominio de las redes sociales afectan la esencia de la libertad? ¿Diría usted que la amplían o, por el contrario, la restringen?

-La tecnología no atenta contra la libertad, es un producto de la libertad. Toda la ciencia, la tecnología y lo que ahora llamamos inteligencia artificial son creaciones humanas nacidas de nuestra capacidad de decidir y transformar el mundo. Algunos las ven como amenazas, pero en realidad son el resultado de nuestra libertad.

Lo que a veces nos inquieta no es que nos vayan a quitar la libertad, sino el uso que hacemos de ella y las consecuencias que eso trae.

Pero ¿no le parece que la tecnología de hoy tiene una dimensión inédita, en el sentido de que ya no es solo un instrumento que utilizamos, sino algo que interactúa con nosotros, que nos perfila, nos analiza y nos ofrece lo que “creemos” que queremos? ¿No es eso una novedad significativa?

Eso siempre ha ocurrido con la tecnología. Nos asombramos ahora con la inteligencia artificial, pero hace un siglo la gente estaba convencida de que el teléfono acabaría con las relaciones humanas.

Se hicieron incluso obras de teatro, como La voz humana de Jean Cocteau, que hablaban de los peligros de esa nueva comunicación. Hoy, el teléfono nos parece lo menos amenazante del mundo comparado con otros avances.

El miedo ante los propios descubrimientos humanos es algo eterno. Estoy seguro de que cuando se inventó la rueda también hubo quien dijo que el mundo ya no volvería a ser el mismo.

Toquemos ahora el tema de la ética. ¿Cree usted que los seres humanos estamos más condicionados por nuestra cultura y contexto histórico, o hay una base universal, una naturaleza humana que trasciende esas diferencias?

Lo que más nos condiciona es nuestra biología. Somos seres biológicos y eso nos iguala. Si un chino, un europeo y un americano llegan a una isla desierta, sus necesidades básicas serán exactamente las mismas: comida, refugio, protección.

La cultura, en cambio, modula esas necesidades y les da formas diferentes, lo que crea diversidad. Pero nuestras diferencias humanas son más superficiales de lo que a veces creemos.

De hecho, viajar mucho nos ayuda a darnos cuenta de la universalidad humana. Al principio, uno se impresiona con las diferencias culturales, pero cuanto más se viaja, más se descubren los elementos comunes que compartimos.

-Profesor, ¿diría entonces que las semejanzas entre los seres humanos son más biológicas que culturales?

-Sí, aunque también hay valores universales. En todas las sociedades se valora la verdad sobre la mentira, la generosidad sobre la avaricia y el coraje sobre la cobardía. Estos valores no dependen de la cultura, sino de que representan fuerza y vitalidad, mientras que sus opuestos reflejan debilidad.

-Hablemos ahora de democracia. Usted ha sido un crítico del populismo y ha reflexionado sobre la crisis democrática. ¿Cómo ve la situación actual? ¿Cree que la democracia enfrenta hoy una crisis más profunda que en otros momentos, o esta discusión es simplemente parte de su naturaleza?

-La democracia siempre ha estado en crisis. Desde los griegos, los debates sobre sus problemas han sido constantes. En La República, Platón ya la criticaba, y los propios atenienses discutían si querían democracia o no, lo que es el colmo del espíritu democrático.

Montesquieu decía que, si uno acerca el oído a un país y no oye nada, es porque es una dictadura. En cambio, si escucha ruido e indignación, es una democracia. La democracia es polémica por naturaleza.

La crisis actual es diferente a otras, pero la democracia siempre genera discusión y conflicto.