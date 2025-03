Capturan a dos venezolanos que robaron miles de dólares de cajeros automáticos en EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Dos ciudadanos venezolanos fueron acusados de robo bancario y conspiración para cometer robo bancario en Estados Unidos tras un esquema de fraude conocido como “jackpotting”, según informó la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York en un comunicado oficial según la U.S. Attorney’s Office, Western District of New York.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Los acusados, David José Gómez-Cegarra, de 24 años, y Jesús Segundo Hernández-Gil, de 19, habrían manipulado el sistema de un cajero automático de Radius Federal Credit Union en Kenmore, Nueva York, para extraer ilegalmente más de USD 110,000 el 5 de octubre de 2024, según el documento de acusación según NewsNation.

De acuerdo con la Fiscalía, las imágenes de vigilancia muestran un vehículo conducido por Gómez-Cegarra que se detuvo junto al cajero automático. Un co-conspirador descendió del vehículo, abrió el dispositivo con una llave y realizó modificaciones en su sistema. Posteriormente, el vehículo regresó varias veces al lugar para efectuar retiros no autorizados, reportó WIVB según WIVB.

¿Cómo funciona el ‘jackpotting’ en cajeros automáticos?

El “jackpotting” consiste en intervenir la unidad central del cajero automático para forzar la dispensación de efectivo sin necesidad de utilizar tarjetas bancarias. La manipulación se lleva a cabo al instalar un software malicioso o sustituir el disco duro del cajero por otro infectado, según el informe oficial del FBI según la U.S. Attorney’s Office, Western District of New York.

Este método ha sido utilizado en distintos países para sustraer grandes sumas de dinero sin necesidad de acceso físico a la cuenta bancaria de una víctima. Las autoridades han advertido sobre el crecimiento de este tipo de fraude debido a la facilidad con la que se pueden modificar los sistemas internos de los cajeros.

Lee más aquí