“Está bastante angustiada”: Madre de Rory Branker depende del comunicador para sus medicinas y alimentación

Posteado en: Actualidad, Nacionales

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Este viernes 7 de marzo, se cumplen más de dos semanas de que el periodista de La Patilla, Rory Branker, desapareciera luego que agentes de seguridad del régimen de Nicolás Maduro lo detuvieran el pasado jueves 20 de febrero.

lapatilla.com

Familiares, amigos y colegas aún desconocen el paradero y el estado de salud del comunicador.

A través de una entrevista con la periodista María Alejandra Requena, María Emmins, amiga de Rory Branker exigió respuestas por el periodista venezolano, detallando que “no hay delito alguno imputado”.

“No hay delitos imputados, no ha sido puesto ante tribunales, no ha sido presentado, no hay delitos imputados, ya se han hecho todos los procesos que rigen este tipo de situaciones (…) y no se ha tenido ninguna respuesta. Se ha ido a los tribunales, a la Coordinación de Defensores, a las sedes del Sebin, y es que nadie sabe de Rory, hasta el momento lo que se sabe es que está desaparecido y que no hay delito alguno imputado”, fue parte de lo detallado en la entrevista.

Emmins dio a conocer que la madre de Branker, depende de él para sus medicamentos, su alimentación y tratamiento médico, puesto que es paciente que sufrió un accidente cerebrovascular.

“Es una situación que de verdad la está afectando muchísimo, la señora Cheryl está bastante angustiada”, dijo.

Por último destacó que el periodista es una persona “que vive como vive una persona que trabaja para vivir”.

Rory es una persona que va del trabajo a su casa, de la casa al trabajo (…) él vivía como vive una persona que trabaja para vivir, ¿sabes? Para comprar las medicinas de su mamá, o sea, eran cosas como que, pero ¿dónde está el dinero? Porque él nunca llegó a viajar, nunca salió de Venezuela, no vive con lujo, no para nada. Solamente necesitamos saber dónde está y cómo está”, expresó.