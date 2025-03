La propuesta que hizo el actor de “Reacher” para ser el Batman del DCU de James Gunn

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La lista de candidatos para interpretar al Batman del DCU de James Gunn es larga, y uno de los que ya ha presentado su candidatura anteriormente es Alan Ritchson, el forzudo protagonista de ‘Reacher’. Ritchson ha vuelto a ser preguntado por esa posiblidad y no ha dejado escapar la oportunidad de volver a ofrecerse para el rol de Bruce Wayne.

“El hecho de que la gente piense en mi para ser Batman es un honor y un privilegio”, dijo el año pasado, confesando que es uno de los personajes favoritos de su infancia. Ahora de nuevo ha sido preguntado por esta cuestión, y no podría ser más rotundo en su deseo.

“Lo que me parece sorprendente de este rumor sobre Batman, o el deseo de Batman, es el hecho de que James Gunn haya anunciado personalmente y de manera pública en su Twitter, o en X, o donde sea: ‘LOL, no interpretará a Batman. ¡No interpretará a Batman!’ Y este tema no morirá”, comienza diciendo Ritchson. “Me preguntan todos los días si interpretaré a Batman. Sí. ¿Pagaría generosamente por ser Batman? Ni siquiera tendrían que pagarme para ser Batman. Sí, me pondría el traje. ‘Gotham es mía’. Mira eso. Ni siquiera tengo que practicar. Simplemente me sale de forma natural”.

¿Qué se sabe del Batman del DCU?

No hay muchas cosas seguras: estará basado en ‘The Brave & The Bold’, su director será Andy Muschietti, y está prácticamente descartada la posibilidad de que finalmente sea Robert Pattinson. También, y como es evidente, que se estrenará más allá de 2027 -cuando llegaría la secuela de ‘The Batman’-, tal y como confirmó el propio director argentino, y es que como opinó, “lanzar dos películas de Batman simultáneamente sería contraproducente”.

