Nelson Chitty La Roche: Una reforma constitucional ¿por qué?, ¿para qué? (II)

Posteado en: Opinión

“El universo tiene tantos centros como seres vivos hay en él. Cada uno de nosotros es un centro del universo. Y el cosmos se desmorona cuando le dicen a uno entre dientes: “¡Queda usted detenido!” Aleksandr Solzhenitsyn

Me ha venido al espíritu el deseo de releer algunos textos clásicos, por así llamarlos, desde que se habló recientemente de una reforma constitucional que entre varios propósitos tan genéricos como posibles, se incluyó, crear otro hombre.

La idea de forjar un hombre distinto al que es, aquí o allá, siempre estuvo en la aspiración especialmente de los distintos totalitarismos. La idea es que no seas tu sino un modelo en el que debes encajar so pena de sobrar.

A propósito de la misteriosa y secreteada propuesta de reforma constitucional que se ha planteado entre los chavomaduristasmilitaristascastristasideologistas y, por cierto, apenas comentada ante el país y, tomando en cuenta el ensayo fallido del 2007 y las leyes mas recientes sancionadas por la Asamblea Nacional madurista, destacándose entre varias, la Simon Bolívar; hay fundados motivos para entrever el talante que trae la que constituye el producto final que, entre otros hitos, presenta el desconocimiento del acto electoral del pasado 28j24, seguido por la impostura del 10 de enero 2025 y el discurso autoritario de los voceros oficialistas que en coro amenazan con edificar a rajatablas una hegemonía.

Porque no se trata de una elección regional trucada que parece no atraer al ciudadano, incrédulo e indignado por el robo de su voto en las presidenciales últimas, sino de la carencia de atractivo que puede tener una consulta, a todas luces gatopardiana, sesgada, manipulada piensan muchos y no sin razón.

Otra cosa, por lo que está en juego, es la reforma constitucional que, ciertamente también puede ser falseada y hasta birlada la decisión por un CNE corrupto pero que, podría dar ocasión para que nuevamente el cuerpo político rechace lo que sería el salto formal hacia una sociedad con visos totalizantes, sin propiedad privada, sin libertades, sin educación libre, sin justicia independiente, imparcial y neutral, sin soberanía de la nación y con el poder definitivamente conculcado.

El dilema de votar o no votar reaparece y, puedo comprender las dudas que inmediatamente regresan perturbadoras a la consciencia del ciudadano, pero, pienso que, hay que meditar fríamente como encaramos el zarpazo constitucional del pretendido hegemon y sus deletéreas consecuencias. No sé si es el rojo del capote o el movimiento se oye decir en la tauromaquia, pero, embestir nosotros sin razonar o simplemente obviar, omitir, por emoción, con otra huelga electoral, como diría mi fratello Freddy Millán Borges, puede resultar en la muerte civil y ciudadana. Y con la muerte no se juega.

¿Y, si se les ocurre a nuestros opresores otra maniobra y llaman a votar también, junto a los comicios del 25 de mayo próximo para escoger gobernadores, su chucuta reforma constitucional? ¿O poco después del evento electoral? ¿Y si nos ausentamos de la consulta, dejará la misma de realizarse o en caso de que la aprobaran aun con la mínima participación, dejaría de aplicarse?

Especulamos ciertamente y es mejor entonces ir día a día evaluando y decidiendo. Una petición ciudadana puede ser exigirle al proponente Maduro, publicite para el conocimiento de los venezolanos, cuál es el texto de su propuesta de reforma constitucional, cuya naturaleza justificaría cómo el mismo afirmo, una amplia consulta y participación de todos los sectores del país.

Preocupa o mas bien angustia que no se percibe interés en los compatriotas para ir a votar y ello ya lo hemos analizado antes, destacando el dilema que como dos agujas amenaza con hincarnos por una u otra razón. Emerge una interrogante, resuelve ir o no ir alguno de los mas apremiantes problemas que el país padece, sufre, expía y la respuesta es más árida todavía.

El drama es que no abunda el patriotismo ni el compromiso democrático ni el respeto por la república en el chavomadurismomilitarismocastrismoideologismo y mantenerse en el poder a cualquier costo, solo nos ha traído agonía a los venezolanos, a sus instituciones y un porvenir abortado de antemano.

Nelson Chitty La Roche, [email protected], @nchittylaroche