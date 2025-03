La razón por la que Scarlett Johansson evita tomarse selfies con sus fans en público

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Scarlett Johansson aclaró que no siempre está disponible para fotografías con sus seguidores. La estrella de Jurassic World Rebirth reveló en una entrevista con InStyle que, aunque acepta posar con fanáticos en estrenos de películas o eventos promocionales, no accede a tomarse selfies cuando la encuentran en su vida cotidiana.

Por Infobae

Sin embargo, la actriz de 40 años afirmó que es consciente de que su postura no es popular entre las personas, por lo que algunos fans llegan a molestarse, pero la considera fundamental para establecer un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional.

“Realmente ofende a mucha gente. No significa que no aprecie a mis fans o que no me alegre verlos. Pero siempre les digo: ‘No estoy trabajando’. Y eso significa que no quiero ser identificada en ese momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío”, afirmó.

De acuerdo con la celebridad, quien debutará como directora este año, prioriza su privacidad, especialmente para proteger la infancia de sus hijos. La famosa es madre de Rose, de 10 años, fruto de su relación con su exesposo Romain Dauriac, y de Cosmo de 3 años, a quien procreó con su esposo Colin Jost.

“Lo que pasa con ser una figura pública es que la idea de ser reconocible y celebrada se siente divertida, pero luego nunca puedes volver a guardarla en la botella. La realidad es que hay una pérdida enorme en eso, ¿sabes? Así que creo que preservar eso durante el mayor tiempo posible hasta que alguien decida, esa es la decisión que tomo en lo que respecta a mis hijos”, afirmó.

