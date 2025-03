WhatsApp presentó un cambio que confundió a muchos y los puede llevar a la aplicación equivocada

Posteado en: Tecnología, Titulares

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, ha sorprendido a los millones de usuarios y seguidores con un cambio que ha provocado algo de confusión.

Por Semana

La modificación está relacionada con la aplicación para empresas, conocida como WhatsApp Business, la cual contaba con un logo particular y con una imagen que le daba cierta diferenciación frente a la variante tradicional que utilizan las personas para intercambiar mensajes de forma particular.

Hasta entonces, la aplicación original muestra una viñeta color blanco con el ícono de un teléfono sobre un fondo verde, mientras que la variante para los negocios o empresas se identificaba fácilmente porque en lugar de la bocina telefónica se mostraba una letra ‘B’ haciendo referencia a la palabra Business.

Ahora, con la nueva actualización, diferenciar ambas aplicaciones en las tiendas de descarga parece ser que no será tan fácil debido al cambio de diseño que hizo Meta, casa matriz de la aplicación, en su variante para negocios.

Desde ahora, esta aplicación lucirá igual a la principal, pero tendrá un signo ‘+’ en la parte superior, desapareciendo para siempre la ‘B’ que por años caracterizó a la variable diseñada exclusivamente para las empresas y negocios.

Confusión con WhatsApp Plus

En algunos foros que ya se han generado tras la curiosa actualización de WhatsApp Business, los participantes han destacado un dato no menor y es que aunque la compañía ha intentado que sus usuarios no descarguen la aplicación WhatsApp Plus, variante no oficial que permite personalizar los chats y hacer otras modificaciones, está acudiendo a incluir el símbolo ‘+’, el cual justamente estaría haciendo referencia a esa versión alternativa.

