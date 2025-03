Ángel Rafael Lombardi Boscán: Tantos debieron a tan pocos

Posteado en: Opinión

Para Giorgio, conquistador de mundos

En la Batalla de Inglaterra, en el verano de 1940, los ingleses pudieron vencer a la superior aviación alemana por qué tenían el radar. Y dos aviones maravillosos: Hurricane y Spitfire.

El Messerschmitt Bf 109 alemán era excepcional también, aunque su radio de acción limitado. Sólo le permitía mantenerse por veinte o veinticinco minutos sobre la isla inglesa so pena de caer a tierra o en el mar por falta de combustible.

Seguimos creyendo en un tipo de historia colonizada por los héroes y princesas. Y resulta que en la historia de la guerra no vencen los más valientes sino los que tienen superioridad tecnológica aplicada a los armamentos. Y en suma una mejor logística: y mucho, pero mucho, dinero.

Lo normal es tener miedo cuando uno sospecha que lo van asesinar de manera anónima. Así que ir a la guerra implica una muerte casi segura. Razón por la cual el soldado tiene dos enemigos: los que están frente a él y sus propios compañeros en la retaguardia.

Además del lavado cerebral patriótico y religioso existen otros métodos más punitivos contra los desertores o quienes se auto infligen heridas para ir dónde el médico y huir de la catástrofe. El alcohol, todo tipo de estupefaciente o droga, o sencillamente un arma de fuego.

Los nazis usaron una metanfetamina llamada Pervitin. Esto les impedía que la fatiga les consumiera. La hoy admirada Blitzkrieg le debe mucho a ésta droga. Los pilotos de la Luftwaffe en la Batalla de Inglaterra vivían drogados. Los ingleses no se quedaron atrás y drogaron a sus soldados con la Benzedrina para alterar el estado de ánimo de estos e insuflarles coraje y confianza. Los efectos secundarios fueron devastadores dentro de unas industrias farmacéuticas aún en pañales y que utilizaron a sus propios soldados como conejillo de indias.

Para evitar las tan temidas deserciones la cruel disciplina marcial lo es todo. Ya se entiende por qué los que mandan siempre están en la retaguardia y ordenan morir a los de la vanguardia. Las guerras cada día son menos populares, aunque a los gobiernos y grandes corporaciones industriales las promueven como un lucrativo negocio. El botín es la suprema recompensa del vencedor. Antes y ahora.

Ya nadie quiere ser reclutado para fallecer. Y han vuelto los mercenarios y cazarrecompensas con ejércitos privados bajo la premisa: si pagas muero por ti. Y lo más seguro es que ya estén en la reserva y listos para la acción los ejércitos de drones con forma humana imitando lo que vemos en la saga de la Guerra de las Galaxias.

Hay una frase de Churchill que es muy conocida en el contexto de la Batalla de Inglaterra (1940): “Nunca en la historia del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos”. (“Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”).

400 pilotos ingleses murieron luchando en sus aviones para repeler la ofensiva aérea germánica. Ya no es Moscú, ni Stalingrado las batallas decisivas en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Fue en Inglaterra dónde por primera vez la tan temida Blitzkrieg fue detenida.

La batalla aérea enfrentó aproximadamente a 3000 aviones alemanes de la Luftwaffe de Göring contra los 1000 cazas ingleses de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) bajo el comando del mariscal en jefe del aire Hugh Dowding.

Entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940 se luchó en los cielos de la isla de Inglaterra, principalmente en la costa sur y los alrededores del extrarradio de Londres.

¿Por qué y cómo perdió la Luftwaffe? Clave fue un asunto estrictamente numérico. Los ingleses con sus cazas fueron más efectivos y derribaron más aviones alemanes, muy especialmente a los muy pesados y lentos bombarderos Heinkel He 111, el Dornier Do 17, el Do 215 y el Junkers Ju 88. Mientras los Hurricanes se cebaron contra los bombarderos, los Spitfires, mucho más agiles y maniobrables, se fajaron contra los cazas alemanes liderados por el Messerschmitt Bf 109.

Por primera vez la maquinaria de guerra alemana se topaba con un adversario aguerrido y organizado en la defensa de su territorio y con líderes clarividentes dispuestos a resistir y vencer más allá de los ánimos derrotistas que pronosticaban una marcha triunfal de Hitler.

Las pérdidas alemanas en aviones fueron casi de dos mil aparatos, una auténtica derrota por toda la línea. Mientras que los ingleses tuvieron mil aviones derribados o destruidos en tierra.

Alemania perdió el doble de aviones y fue incapaz de garantizar el dominio aéreo imprescindible para dominar el estrecho del canal de la Mancha dónde la Operación León Marino iba a lanzarse desde Francia, Holanda y Bélgica.

Hitler, un líder histérico incapaz de encajar ningún tipo de derrotas, pasó de largo sobre el pantano inglés y volcó sus Panzers sobre la inmensidad de la estepa rusa creyendo que se las vería con una presa mucho más fácil.

En su momento tenía todas las de ganar sólo que el destino humano en la Historia siempre es impredecible y misterioso. Nunca ningún hecho histórico está escrito de antemano.

