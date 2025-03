La inesperada confesión de Ancelotti sobre la tanda de penales contra Atlético de Madrid

Posteado en: Deportes, Titulares

A pesar de que todos los flashes de la tanda de penales que derivó en la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la UEFA Champions League y la eliminación del Atlético de Madrid fueron acaparados por el polémico disparo de Julián Álvarez, la definición llegó con el tiro de Antonio Rüdiger que venció la resistencia de Jan Oblak. Sin embargo, Carlo Ancelotti reveló detalles inéditos en conferencia de prensa a la hora de elegir a los pateadores, haciendo hincapié en el último.

Por Infobae

“Tienes que elegir los más fríos posibles. Sigo pensando que es una lotería, que es cara o cruz. Hoy nos ha tocado cara. El Atlético sale de esta competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a buen nivel”, comenzó el director técnico italiano. Inmediatamente, empezó a explayarse sobre el momento en el que decidió a los futbolistas que tendrían que soportar la presión de patear un penal de tal magnitud.

“Teníamos dudas entre Endrick y Rüdiger. Pero después he visto la cara de Endrick y no, mejor Rüdiger“, reveló Ancelotti. Posteriormente, agregó: ”Queríamos meter a Endrick como quinto lanzador, pero hemos pensado que Rüdiger era más frío. Lo hemos hablado, le he dicho a Endrick que iba a tirar el quinto y no le he visto muy feliz y le he dicho ‘espera, espera’“. Cabe resaltar que el defensor alemán es un jugador experimentado de 32 años, mientras que el brasileño de 18 está transitando su primera temporada como jugador del Merengue.

Por su parte, Carletto no le esquivó a la polémica del penal ejecutado por Álvarez. “Yo creo que ya lo habían detectado. Cuando nos hemos dado nosotros cuenta de esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Yo no me he dado cuenta de esto. Lo he visto y me parece que toca con el pie izquierdo el segundo toque”, comentó el entrenador, que ya ganó cinco Champions League a lo largo de su carrera.

