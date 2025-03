Maduro se arrodilla ante Trump: solo unos días duró su amenaza de no recibir deportados (VIDEO)

Posteado en: Destacados, Diáspora, Nacionales

La cúpula del palacio de Miraflores acaba de frenar bajo la mesa sus amenazas de no recibir a nuevos venezolanos deportados desde Estados Unidos luego de que este jueves el enviado especial, Richard Grenell, confirmara que la medida fue revocada y los retornos migratorios continuarían muy pronto.

“Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, ¿verdad? Y a mí me interesaba las comunicaciones que habíamos abierto porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes. Ser migrante no es un delito, debe cesar en Estados Unidos la persecución contra los migrantes, porque los migrantes tienen dignidad, tienen familia y merecen respeto humano. Debe respetarse los derechos humanos de los migrantes”, comentó Maduro durante un discurso justo después de que la administración de Donald Trump ordenara la revocación de la licencia de la petrolera Chevron para operar en Venezuela.

“Y entonces ellos emitieron este tremendo ruido, sin explicación, de manera inexplicable. Nosotros estábamos preparados, ustedes saben que estamos preparados para eso y para muchísimo más. Ustedes lo saben, es que nos conocemos. Y eso afectó los viajes que teníamos ya programados con nuestros aviones para traernos a nuestros hermanos migrantes y darles un abrazo amoroso cuando llegan a su tierra, como llegaron los tres aviones que nos trajimos”, agregó el vocero chavista.

Además de Maduro, también se pronunció al respecto Diosdado Cabello, quien confirmó que se detendrían los vuelos con deportados desde Norteamérica.

“Estados Unidos tomó una decisión de suspender la licencia de Chevron, y nosotros decimos, ya va, pasa salgo aquí. Entonces suspendemos todo, fue la decisión que tuvo el presidente. Porque recuerda que esta agenda, ¿cómo comenzó? ¿Cuál era la agenda? La agenda cero, esa fue la propuesta inicial, la agenda cero, comencemos de nuevo”, comentó Cabello en una rueda de prensa del Psuv.

“No es culpa nuestra. Pero nosotros aquí no vamos ‘bosaleados’. A nosotros nadie nos obliga a nada. No, no, no. Pronto vendrán unos compañeros que vienen desde Bolivia en un vuelo, nosotros vamos a seguir, el plan Vuelta a la Patria no es coyuntural porque Estados Unidos dijo ‘vamos a mandar a los que viven en Estados Unidos’. No, no, no. El plan de la patria está desde el año 2018”, insistió.

Lo cierto del caso es que, al chavismo, de la misma manera que pasó hace semanas con el presidente colombiano Gustavo Petro, solo le aguantó unos días su amenaza de paralizar las repatriaciones.