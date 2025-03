Atrapada en el epicentro de un tornado en Florida: venezolana detalló los minutos de terror (VIDEOS)

Lo que parecía otra jornada laboral para Jeanicmar Rangel, se convirtió en uno de los momentos más aterradores de su vida al quedar atrapada dentro de su vehículo en pleno epicentro de un tornado en Longwood, Florida. La camioneta, su único refugio, se tambaleaba de un lado a otro como si fuera de papel. Sin tiempo para reaccionar, entre el miedo y la desesperación, solo tuvo dos alternativas: aferrarse a la esperanza y resistir.

“Dios mío, me voy a morir”, pensó mientras el rugido del viento eclipsaba todo a su alrededor. En un estremecedor testimonio exclusivo para La Patilla, la venezolana contó cómo enfrentó la furia desatada del fenómeno natural que dejó un rastro de destrucción en el condado de Seminole. Lo que ocurrió después, ahora es una historia de supervivencia y el inesperado giro del destino que le permitió vivir para contarlo.

Cuando Jeanicmar estacionó su vehículo frente a la casa de una clienta, jamás imaginó que, en cuestión de minutos, la naturaleza la pondría cara a cara con la muerte. “Me llegó la alerta de tornado y, un minuto después, inició”, relató la criolla de 37 años, todavía conmovida por la experiencia al protagonizar un aterrador e inusual evento.

El pasado 10 de marzo, un tornado EF2 con vientos de hasta 185 kilómetros por hora atravesó Florida Central, causando destrozos a su paso. Vehículos volcados, techos arrancados, árboles y líneas eléctricas derribadas fueron parte de la devastación. En medio de ese caos, la venezolana quedó atrapada en la van de su trabajo y se valió de su fe e instinto de supervivencia para salir con vida de allí.

“La camioneta con la que trabajo, que fue mi refugio, comenzó a moverse de lado a lado, ahí fue que en realidad me di cuenta que estaba justamente en el epicentro del tornado”, admitió.

Originaria de Cabimas, Jeanicmar lleva cuatro años en Estados Unidos, dos de ellos en Orlando tras una estancia inicial en Miami. Su profesión la ha acercado a escenarios de desastre, pero jamás vivió en carne propia un evento como este. “En Florida solamente se presentan huracanes, que te avisan con mucho tiempo de anticipación, una semana hasta dos semanas antes para que uno se resguarde. Pero tornados aquí en Florida no es usual que pase”, aseguró.

“Fueron momentos muy oscuros”

En medio de la confusión, encendió su cámara y capturó el momento, sin sospechar que su video se volvería viral en cuestión de horas. “Comienzo a grabar y voy viendo que va incrementando la velocidad del viento, la lluvia, el ruido (…) cuando vi las ramas caer encima de la carretera, lo poquito que podía ver, porque obviamente el viento y la lluvia no me dejaban ver, lo primero que pensé fue: ‘Dios mío, no voy a vivir’”, contó.

A pesar del temor, la adrenalina la mantuvo en alerta y sus plegarias se convirtieron en un salvavidas. “Fueron momentos muy oscuros, yo dije: ‘Dios mío, me voy a morir. No creo que sobreviva’, me encomendé a Dios y dije: ‘Bueno, que sea lo que Dios quiera’”.

Sin escapatoria, Jeanicmar comprendió que estaba en el ojo de una tormenta devastadora. “Lo único que le pedí a Dios era que no levantara la camioneta”, recordó. El cinturón de seguridad fue su primera defensa, pero al sentir que objetos impactaron contra los vidrios, tomó la decisión que posiblemente le salvó la vida: se soltó y buscó refugio bajo el tablero del copiloto.

El mundo exterior se desmoronaba muy rápido. Árboles arrancados de raíz, casas destrozadas, vehículos reducidos a chatarra. En medio de ese caos, un pensamiento sombrío la invadió. “Dije: ‘Hasta aquí llegué yo. De esta no la cuento’“, admitió. No obstante, cuando el viento amainó y la lluvia cesó, agradeció haber sobrevivido.

“Dios me dio una nueva oportunidad, porque volví a nacer. No muchas personas de verdad cuentan con esta bendición, ya que estos eventos climáticos, este tornado, arrasa con todo lo que se le atraviesa, y es una bendición de verdad que Dios me protegió”.

Un milagro entre escombros

El silencio que siguió al estruendo fue abrumador. Jeanicmar se incorporó y miró a su alrededor. No podía creer lo que veía. “Lo que ustedes ven en el video no es ni un 20% de lo que me sucedió”, explicó. Cuando salió del vehículo, una acción inesperada la conmovió. Su clienta, quien también había estado sola durante la tormenta en su casa, corrió hacia ella, la abrazó y rompieron en llanto.

Añadió que observó cómo la fuerza del tornado levantó una gandola y la tumbó. “Gracias a Dios mi refugio aguantó. Le doy gracias a Dios de haber estado aquí adentro”.

Los bomberos llegaron minutos después, abriéndose paso entre los escombros, sin imaginar que la zuliana había estado en el epicentro del desastre. “Ellos pensaban que yo no lo había presenciado”, detalló. No fue hasta que mostró su video que la magnitud de su experiencia quedó clara. “Dios mío, eras tú. ¿Estás bien?”, le preguntaban entre la incredulidad de encontrarse con un milagro.

Afortunadamente, no necesitó asistencia médica, y aunque el tornado lo había arrasado todo, su espíritu se mantuvo intacto. En un instante, pasó de estar al borde de la muerte, y en el siguiente, lista para continuar con una gratitud renovada.