Kim Kardashian reveló cuál fue el destino del anillo de compromiso que recibió de Kanye West

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el más reciente episodio de The Kardashians, Kim Kardashian y su hermana Khloé viajaron a la India para asistir a una boda. Sin embargo, el viaje tomó un giro inesperado cuando ambas descubrieron que habían perdido accidentalmente un diamante del collar de Kim, el cual había tomado prestado para el evento.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Durante la conversación sobre la joya extraviada, la madre de North West recordó algunos de sus antiguos anillos de compromiso y confesó que aún conserva el primero que Kanye West le regaló.

“La primera joya que me comprometí con Kanye fue de corte cojín, y fue la única que no me llevé a París”, comentó la empresaria de 44 años, haciendo referencia al robo que sufrió en la capital francesa en 2016, donde perdió la mayor parte de sus joyas.

En aquel incidente, ocurrido durante la Semana de la Moda de París, la socialité de 44 años fue asaltada a punta de pistola en su habitación de hotel, y los ladrones se llevaron joyería valorada en más de 10 millones de dólares, incluido un anillo de diamante de 20 quilates que el rapero le había regalado meses antes. Pese a que se divorciaron en 2022, la famosa conservó el anillo.

Durante el episodio, Kim Kardashian también recordó una anécdota con el rapero: “Cuando estaba contigo en el Madison Square Garden, me puse ambos anillos y grabamos un video para Instagram. Kanye lo vio y me dijo: ‘Nunca uses los dos anillos al mismo tiempo. ¿Quieres que te roben?’”, relató la empresaria a una de sus amigas.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ