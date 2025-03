Venezolano se mudó a España y contó cómo consiguió su permiso de asilo en solo un mes (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Un joven influencer ha publicado un vídeo sus redes sociales explicando los tramos de espera y las dificultades que ha tenido que atravesar para poder obtener el permiso de asilo en España. El joven apunta en el vídeo que estuvo llamando durante mucho tiempo al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid para que le dieran una cita para solicitar el certificado de asilo, sin embargo siempre saltaba el contestador y si llamaba de nuevo, no recibía ninguna respuesta. En esta situación, el joven desistió ante la no respuesta de la institución pertinente, sin embargo una de sus amigas le sugirió una opción que le cambiaría la vida por completo.

Por AS

El joven probó a llamar a Barcelona

El 20 de octubre de 2023 el joven llamó a la institución encargada de este tipo de asuntos en la ciudad de Barcelona y la respuesta que le dieron fue bastante sorprendente. A los pocos minutos de explicar su situación y las intenciones que tenía, le dieron cita para esa misma semana, concretamente el 26 de octubre tendría que acudir personalmente a Barcelona para obtener el permiso de asilo español. Al principio, el joven señala que todos sus amigos le avisan de que tuviera cuidado, ya que era algo un poco inusual, “todos me decían como que, pero no, los sábados no atiende la policía. Cuidado, que no sé qué. Yo dije, bueno, no pierdo nada, yo voy a ir a Barcelona”, señala el joven.

