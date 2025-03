Así superan Barack y Michelle Obama los rumores de divorcio

“Pero a pesar de todo, lo que nos mantuvo cuerdos, y tratamos de inculcarles esto a nuestras hijas, es que no se puede vivir a través de las redes sociales”, dijo, y agregó que está bastante segura de que nunca “miró la sección de comentarios”.

Michelle compartió cómo ella y su esposo han logrado evadir toda la energía negativa que se dice sobre su matrimonio. “No dejes que esa energía negativa entre en tu espacio. Son personas que no te conocen. Muchas de estas cosas son inventadas y no te nutren”, continuó.

“Eso no significa que no te mantengas informado, pero mantenerse informado no tiene nada que ver con la sección de comentarios. Tiene que ver con el contenido de las historias que lees. La autora de Becoming agregó que siente que no es útil que la gente quede “tan atrapada por las redes sociales que nos sintamos atrapados en la única forma en que obtenemos información”.

Michelle y Barack Obama desatan rumores de divorcio

Michelle y Barack Obama estuvieron en el centro de especulaciones sobre su divorcio a principios de este mes después de que el ex presidente de Estados Unidos fuera visto en varias ocasiones asistiendo solo a eventos .