Transgénero que se considera un bebé lanzó bombas molotov en un concesionario Tesla en EEUU

Una mujer transexual de 42 años que presuntamente lanzó cócteles molotov contra vehículos y pintó con spray «coches nazis» en un concesionario Tesla de Colorado vive con su madre debido a «problemas emocionales» y se hace llamar «bebé» en Internet.

Lucy Grace Nelson, también conocida como Justin Thomas Nelson, está acusada de lanzar artefactos incendiarios contra un concesionario Tesla de Loveland, en el norte de Colorado, y de destrozar el negocio y los vehículos en múltiples ocasiones con pintadas «de naturaleza ofensiva y odiosa», según informó la policía.

En uno de los incidentes, el sospechoso supuestamente apuntó al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk -que ha sido acusado anteriormente de antisemitismo- garabateando «f-k Musk» con pintura roja en las ventanas delanteras del establecimiento y, en otro, roció «nazi» en un letrero de la empresa.

Nelson fue detenido el 24 de febrero al regresar al concesionario Tesla, supuestamente en posesión de otros artefactos incendiarios y «materiales atribuidos a actos vandálicos», según informó entonces la policía.

Nelson, que figura como mujer en su carnet de conducir y en la hoja de registro de la policía de Loveland, ha sido acusada de un delito federal de destrucción dolosa y puesta en libertad bajo fianza de 100.000 dólares.

Las autoridades federales que se han hecho cargo de la acusación se negaron a confirmar si Nelson está acusado como hombre o como mujer, a pesar de las peticiones de The Post para que lo aclarara.

El padre de Nelson, Claiborne «Jerry» Nelson, de 82 años, dijo a The Post que la última vez que habló con ella por teléfono fue en enero.

«Se cambió el nombre a Lucy hace unos años», dijo Claiborne a The Post.

«Tiene unos 40 años, pero ha estado viviendo con su madre, que se ha ocupado de él.

«Tiene problemas emocionales. No ha sido capaz de mantener un trabajo».

Claiborne dijo que toda su familia apoya al partido demócrata, y como tal «tenemos buenas razones para que no nos guste nuestro presidente. [Nelson] no está a favor del presidente ni de Elon Musk, pero más allá de eso no lo sé».

«No tiene antecedentes de ser radical en ningún sentido».

Aunque las motivaciones de Nelson siguen sin estar claras, una declaración jurada de la policía incluye capturas de pantalla de varias publicaciones de su página de Facebook que ofrecen una visión de su vida antes de la detención.

Una de las imágenes muestra una bandera nazi en llamas y otra es un selfie de Nelson con capucha y máscara mientras mira fijamente a la cámara.

En otras publicaciones en las redes sociales, Nelson parecía documentar su transición de hombre a mujer.

En un post, Nelson escribió «el bebé consiguió su primer sujetador… he aquí el poder de los calcetines» junto a una imagen con una camiseta con todo el busto. Otra imagen modelando un conjunto morado de 2021 fue subtitulada «el bebé tiene su primer vestido».

Una cuenta de Reddit con el nombre completo de Nelson -activa en grupos de discusión trans pero que desde entonces ha sido suspendida- publicó en octubre de 2023 «todos los intolerantes deberían ser asesinados» antes de añadir «moralmente hablando, eso es… en realidad no porque ir a la cárcel apesta».

El Departamento de Policía de Loveland aclaró la gravedad de la destrucción de la que dicen que fue capaz Nelson.

«Sé que ha habido algunos rumores de que eran sólo fuegos artificiales y cohetes de botella y ese no es el caso. Eso no es cierto», dijo Chris Padgett, portavoz del Departamento de Policía de Loveland, a KDVR de Nexstar.

«Los dispositivos que se descubrieron tenían potencial para causar daños graves».

Nelson no tiene antecedentes penales, según la policía. Nelson y su madre, Wanda, no devolvieron las llamadas de The Post.

El Departamento de Policía de Loveland dijo que una investigación sobre el caso comenzó a finales de enero.

El concesionario Tesla había sido objeto de vandalismo y artefactos explosivos encontrados en la escena tres veces distintas entre enero y la detención de Nelson el 24 de febrero, según el departamento de policía.

Los agentes dijeron que la habían sorprendido en el concesionario local de Tesla con artefactos explosivos y material de vandalismo a altas horas de la noche.

Al menos cuatro coches por un valor combinado de 220.000 dólares sufrieron el lanzamiento de artefactos explosivos, fabricados con botellas de licor vacías, según la declaración jurada de arresto.

La policía encontró latas de pintura en aerosol, gasolina, botellas vacías y trozos de tela empapados con acelerante en el coche de Lucy, según las autoridades federales.

Las fotos de una denuncia penal presentada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y obtenida por The Post muestran pintadas en carteles de concesionarios y vehículos, entre ellos Cybertrucks. Un cartel tenía la palabra «nazi» pintada con spray.

Las fotos de los documentos federales de detención también muestran focos de incendio en el aparcamiento del concesionario, que se cree que fueron provocados por los cócteles molotov que había dentro de las botellas de vodka.

En algunas de las imágenes se puede ver al sospechoso lanzando los explosivos por la zona.

Un movimiento llamado #TeslaTakedown insta a los accionistas a deshacerse de sus acciones de Tesla y a los propietarios de automóviles a vender sus vehículos en respuesta Musk encabeza el grupo de trabajo de reducción de costes del presidente Trump, DOGE, que ha recortado más de 62.000 empleos federales desde enero.

El organizador de la página web del movimiento, el actor de «Bill & Ted» Alex Winter, afirmó en un artículo de opinión en Rolling Stone que se han producido manifestaciones en más de 100 concesionarios de Tesla. Sin embargo, el artículo de opinión no aboga por la violencia en ninguna de sus formas.

El presidente Trump dijo a los periodistas el martes que, en adelante, considerará la violencia contra las instalaciones de Tesla como «terrorismo doméstico» porque «están perjudicando a una gran empresa estadounidense.»