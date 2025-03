La actriz que no quiere volver a Marvel por una mala experiencia en una de las películas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hoy día es una de las actrices jóvenes más conocidas en Hollywood, pero hubo un tiempo en el que no era más que una niña, alguien a quien no identificar en una película. Nadie puede decir que Jenna Ortega no sea una de las actrices más prominentes en la pantalla, gracias especialmente a sus papeles en series como Miércoles y películas como X, Bitelchús Bitelchús o las últimas entregas de la saga Scream, en las que ha interpretado a Tara Carpenter. La actriz ya anunció en su momento que no volvería a la saga de terror, pero resulta que no es la única franquicia a la que no está dispuesta a volver.

Se trata del Universo Cinematográfico Marvel, del que muchos no lo sabrán pero Ortega ya formó parte, a su manera. La actriz realizó uno de sus primeros papeles, siendo todavía una niña, en una de las entregas de la saga. Fue en Iron Man 3, estrenada en 2013 y en la que se cerraba la trilogía del personaje interpretado por Robert Downey Jr. antes de sumergirse en el universo Vengadores, que ya había comenzado un año antes y que se desarrollaría a continuación ya con Tony Stark asentado como líder del grupo. Una película sin duda indispensable para entender al personaje, pero que quedó grabada a fuego para Ortega por otro motivo.

“Lo hice una vez. Fue uno de los primeros trabajos que hice. Me quitaron todas las líneas. Salgo en Iron Man 3 un segundo. Ocupo el plano, tengo una pierna y soy la hija del vicepresidente”, respondía la actriz al ser preguntada por si aparecería en el Universo Cinematográfico de superhéroes, para el que ha sido rumoreado en más de una ocasión, especialmente con la prometida aparición de los X-Men. “Hasta me quitaron el nombre. Lo tengo en cuenta y sigo adelante”, añadía Ortega, dejando entrever que no tiene pensado volver.

El optimismo de Paul Rudd

A pesar de su mala experiencia, hay quien todavía cree en que pueda reincorporarse de alguna forma. “Marvel es muy buena poniendo migas de pan. Y así podría muy bien ser que vuelvas. Que vayan a crear algo para ti, porque serían muy afortunados de tener a Jenna Ortega en su franquicia”, señalaba Paul Rudd, quien acompaña a Jenna Ortega en su última película y quien bien sabe lo que es formar parte del UCM, en el que da vida nada menos que a Scott Lang, más conocido como Ant-Man.

