Joven hackeó un iPhone, logró trabajar en Apple y terminó despedido por una insólita razón

Posteado en: Tecnología, Titulares

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

A principios de la década pasada, el tema de los hackers estaba a la orden del día tras el surgimiento de los primeros iPhones. Uno de los más famosos de aquella época era Nicholas Allegra, de 19 años, más conocido en el submundo de los piratas informáticos como “Comex”.

Por AS.com

En 2010, este individuo puso en jaque a iOS después de sacar un llamado jailbreak para el iPhone 4. Esto es un proceso para hackear el teléfono móvil para tener acceso al sistema sin ningún tipo de restricción. En aquel momento, Allegra explotó una vulnerabilidad del teléfono: el safari. Por ende, se podía acceder al dispositivo mediante la aplicación. Con todo esto, la comunidad de hackers sabía que “Comex” llevaba años de ventaja a iOS.

Sabiendo esto, iPhone contrató a Nicholas Allegra para la función de pasante remoto desde JailbreakMe. No se tenía muy claro cuáles eran las funciones del joven de 19 años, pero tenía que ver con la ciberseguridad. No obstante, sus andaduras por la empresa no duraron más de un año, ya que Apple le rescindió el contrato por algo inverosímil.

Fuera por un correo

La razón del despido de Nicholas Allegra no fue ni absentismo ni mal comportamiento, sino no responder un correo electrónico. Así lo reveló el hacker en su cuenta personal de Twitter (actualmente X) en 2012. Al parecer, a “Comex” se le olvidó responder a un e-mail muy importante, ya que era la confirmación de que continuara en su puesto de Apple. El pirata informático tenía una pasantía de un año en la empresa, y el correo ofrecía a Allegra un puesto fijo en la compañía. Al joven se le olvidó contestar y, al ver que no tenían respuesta, iPhone puso fin a su contrato.

Según Forbes, Nicholas Allegra comenzó una aventura en Google poco después. El hacker admitió que nunca trabajó en Android, ya que le parecía aburrido en comparación con iOS. Este caso recuerda a uno más reciente acaecido en 2019, cuando un pirata informático de 22 años burló la seguridad del iPhone e intentó chantajear a Apple. Según Xakata, ahora cuenta con una función de director en una empresa del sector.