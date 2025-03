“Mis huesos ya no dan ni para ir a la esquina”, confesó Pepe Mujica en VIDEO

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Mientras el gobierno de Gustavo Petro tiene dificultades para la aprobación de su reforma laboral, el presidente colombiano recibió un mensaje de apoyo del uruguayo José “Pepe” Mujica, quien en su chacra de Rincón del Cerro de Montevideo atraviesa la etapa final de un cáncer de esófago que hizo metástasis al hígado.

Por Pedro Tristant | Infobae

En un posteo en la red social X, el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia compartió el video con el saludo de Mujica. “Querido Petro, te está tocando bailar con la más fea. No te canses de luchar por la paz”, dice el ex presidente uruguayo, en un video grabado en su casa. De fondo aparece su esposa, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky.

Video: @MinIgualdad_Col / X

“Tantos años de lucha y de guerra también han generado una cultura de gente que aprende a vivir de la guerra y que no cree que haya otra posibilidad. Te tengo que felicitar, aunque muchos de tu pueblo no te entiendan, sigue luchando por la paz, que en el fondo es luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental, suele ser lo que más olvidamos. Te doy un abrazo, te deseo suerte”, agregó el ex presidente uruguayo.

Luego de ese saludo, Mujica habla sobre su estado de salud actual. “Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos. Pero recuerda que soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una causa. Nos entiendan o no nos entiendan”, continuó.

