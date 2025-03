Aida Victoria Merlano destapó la razón por la que mantuvo su embarazo en secreto: Es difícil (Video)

“Es la ilusión más grande de tu vida, pero con miedo. Me dio mucha ansiedad porque hay gente que te desea el bien, pero hay gente que no. Entonces yo llamo a mi ginecólogo y le digo lo que me está pasando y él recomienda que no diga nada”.

“Esta es una de las sensaciones más horribles que he sentido, yo decía ‘¿por qué la gente me tiene que forzar a algo para lo que no me siento preparada?’ Yo estoy hormonal, sensible, mi embarazo es difícil, yo evidentemente no estoy lista para la exposición mediática. Me sentía vulnerable y no me hace la misma ilusión”.