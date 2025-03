Lleva más de dos años detenido por ICE, pese a que asegura ser ciudadano de EEUU

Mario Rene Lopez dice que estar encerrado en un centro de detención de ICE es una experiencia muy dura porque no puede estar con su familia, no le gusta la comida, no duerme bien, pero, sobre todo, porque afirma que no es un migrante sino un ciudadano estadounidense.

Por Noticias Telemundo

“Yo vine a Estados Unidos cuando tenía 12 años, con una residencia permanente porque mi madre era residente y metió los papeles y me fue a recoger a El Salvador. He estado aquí toda mi vida”, asevera Lopez, de 44 años, en una llamada desde las instalaciones de Caroline Detention Facility (CDF) en Bowling Green, Virginia. “Cuando mi mamá se hizo ciudadana, yo era menor de edad. Entonces automáticamente yo obtuve la ciudadanía derivada de mi madre, pero sin motivo alguno ahora me tienen detenido”.

Según establece la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), la ciudadanía derivada se refiere a la adquisición automática de la ciudadanía estadounidense por parte de menores de 18 años, a través de la condición de ciudadanía de sus padres y, bajo ciertas circunstancias, a los hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero.

El 12 de enero de 2023, Lopez fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Desde entonces se encuentra en el Caroline Detention Facility, en Bowling Green.

Angélica Reyes, de 40 años y esposa de Lopez, dice que recuerda muy bien el día de la detención. Se levantó por la mañana y se dio cuenta de que la camioneta de su esposo aún estaba estacionada, como si no se hubiera ido a trabajar en su empresa de trabajos eléctricos.

