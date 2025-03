Los funcionarios latinoamericanos que tienen prohibido ingresar a EEUU tras últimas sanciones

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra la corrupción en América Latina, añadiendo más ex funcionarios de la región a su lista de personas prohibidas de ingresar al país. Esta medida responde a la aplicación de un mecanismo de Washington para sancionar a aquellos involucrados en la obstrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos en sus respectivos países.

Por Infobae

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Entre los más destacados en la lista se encuentran el dictador venezolano Nicolás Maduro, el dictador nicaragüense Daniel Ortega, los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el ex mandatario paraguayo Horacio Cartes, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el ex presidente panameño Ricardo Alberto Martinelli.

También figuran la ex mandataria argentina Cristina Kirchner y su ex ministro Julio De Vido, así como figuras del entorno político de Ecuador, como el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. Estos líderes políticos, acusados de corrupción y prácticas antidemocráticas, enfrentan ahora restricciones de viaje a Estados Unidos, una medida que evidencia las fricciones entre Washington y los regímenes de la región.

La lista no solo se ha centrado en figuras de alto rango de gobiernos autoritarios como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino también en funcionarios de gobiernos democráticos que, según Estados Unidos, han facilitado o permitido prácticas corruptas. El caso de Cristina Kirchner y Julio De Vido, quienes fueron implicados en el robo de millones de dólares mediante contratos de obras públicas durante su gestión, subraya la postura de Washington sobre la corrupción en América Latina. Kirchner y De Vido enfrentan restricciones debido a su participación en lo que las autoridades estadounidenses consideran un desfalco masivo.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ