Marcos Hernández López: Maduro… “con el sol en la espalda”

Es un axioma “la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino a la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Pues no existe mejor forma para conocer las carencias y las posibles soluciones que consultándoles y haciéndolos el centro de la gestión. Sobre Venezuela y su democracia actualmente en el país no existen condiciones para el ejercicio de la participación política, y esto, va más allá de la destrucción de la mayoría de los mecanismos que garantizan la democracia ya que no existe respeto por los derechos humanos”. En este momento histórico donde está en juego la joya de la corona queda en evidencia ante la mayoría de los estudios de opinión que Maduro no emociona ni siquiera a sus propios seguidores.

El futuro de Venezuela es incierto. La posibilidad de una transición política, la recuperación económica y la resolución de la crisis humanitaria dependen de múltiples factores, incluyendo el diálogo entre el gobierno y la oposición, la presión internacional y la evolución de la situación económica. Las encuestas no están diseñadas para tumbar gobiernos, pero sí crean conciencia de las realidades que se estén viviendo en un momento histórico, esto se conecta con las reveladoras palabras de Maduro cuando en una de sus alocuciones destacó la necesidad de “ir contra la corriente” a la hora de hacer su trabajo y no pensar en lo que puedan decir las encuestas. “La politiquería no me interesa yo hago lo que tengo que hacer por amor, por conciencia”. Maduro angustiado por datos cuantitativos, prefiere distraerse en la fenomenología y decir los resultados de las encuestas no son relevante para su gobierno, es decir que ese espejo cuando lo ve no le gusta.

La crisis bajo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones. Aquí hay un resumen de los aspectos clave:

1. Crisis Económica:

Hiperinflación: Venezuela ha experimentado una de las hiperinflaciones más severas del mundo, erosionando drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Escasez: La escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos ha sido una constante, generando una crisis humanitaria. Dependencia del petróleo: La economía venezolana depende en gran medida del petróleo, y la caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto devastador. Sanciones: Las sanciones internacionales han complicado aún más la situación económica, aunque su impacto es objeto de debate.

2. Crisis Política:

Polarización: La sociedad venezolana está profundamente dividida entre el gobierno y la oposición. Cuestionamiento de la

legitimidad: La legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 es cuestionada por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. Crisis institucional: Existe una lucha de poder entre las diferentes ramas del gobierno, con la Asamblea Nacional controlada por la oposición y el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el gobierno. Protestas: Ha habido numerosas protestas masivas contra el gobierno, a menudo reprimidas por las fuerzas de seguridad.

3. Crisis Humanitaria:

Migración masiva: Millones de venezolanos han huido del país en busca de mejores condiciones de vida, creando una crisis migratoria regional. Deterioro de la salud: El sistema de salud venezolano se ha deteriorado gravemente, con escasez de medicinas y equipos médicos. Inseguridad alimentaria: Muchos venezolanos sufren de inseguridad alimentaria y desnutrición. Violaciones de derechos humanos: Organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

La crisis de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. La lucha por el poder y las diferencias ideológicas han exacerbado la situación en el país. A medida que los desafíos continúan, el futuro político de Venezuela sigue siendo complejo, incierto, abstracto… no aparece con claridad la luz al final del túnel. Sin embargo, Maduro por sus acciones y hasta gritos al mundo pareciera tierne “el sol en la espalda”.

