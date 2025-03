Reclusa habría sido violada por guardias en una cárcel colombiana: quedó embarazada y fue obligada a abortar

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Al hacinamiento, las deplorables condiciones de vida y la crisis humanitaria que afectan a las prisiones del país, se le suma ahora un grave caso de violación. SEMANA conoció la historia de Andrea Valdés, una mujer de 30 años, quien, enfrentando el temor que la paralizaba, sacó fuerzas y denunció a dos guardias del Inpec que la habrían violentado en el interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Por Semana

Esta revista accedió al testimonio que Valdés le entregó a un psicólogo de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a donde fue trasladada después de denunciar los graves hechos. Lo más delicado de todo su caso es que, producto de la presunta violación, quedó embarazada y, al parecer, en la misma prisión intentaron darle, sin su consentimiento, un medicamento para obligarla a abortar.

En su declaración se detalla que todo comenzó el 12 de junio de 2024, cuando fue trasladada a una Unidad de Tratamiento Especial (UTE), en el interior de esa prisión en Antioquia, luego de que dos internas le cortaron el rostro con un arma blanca. Lo que fue una medida para garantizar su “seguridad” terminó siendo la razón por la que habría sido abusada por dos guardias del Inpec.

Dos meses después de su traslado a la UTE, exactamente el 29 de agosto del año pasado, Andrea relató: “A medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (…) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama”. La mujer intentó con gritos y empujones detenerlo, pero no lo logró: “Me empezó a gritar como un psicópata: ‘cállese, sapa’. Hay (sic) me penetra”.

Después de la violación que habría sufrido a manos de un guardia del Inpec, Andrea narró que su victimario regresó para advertirle que si contaba algo, su vida corría peligro. La mujer intentó por todos los medios reportar la grave situación, pero se encontró con obstáculos que la obligaron a guardar silencio.

