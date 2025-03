“A veces creo que me odio”, Justin Bieber reconoció que tiene problemas de ira

En la publicación, se mostró enérgico y de buen ánimo. Sin embargo, en el pie de foto escribió que poco a poco ha perdido su autenticidad por intentar complacer a las demás personas, lo que lo hace sentir molesto.

“A veces creo que me odio cuando siento que empiezo a perder la autenticidad. Entonces recuerdo que a todos nos hacen pensar que no somos suficientes, pero aun así odio cuando cambio para complacer a los demás”, escribió.

Cabe destacar que en las últimas semanas, Bieber ha mostrado una faceta introspectiva en redes sociales. El pasado 13 de marzo compartió un mensaje en el que hablaba sobre sus sentimientos de insuficiencia. Además, admitió sentirse “juzgador” y “egoísta”, lo que ha reforzado su lucha interna con la autenticidad.

“Toda mi vida me han dicho: ‘¡Justin, te lo mereces!’, y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco astuto, como si supieran lo que pienso. Digo todo esto para decir: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria la mayoría de los días”, escribió.

