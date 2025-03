Familiares y activistas exigen paradero de Eudi Andrade tras 56 días de desaparición forzada (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Este miércoles, familiares de Eudi Andrade y activistas de ORFAVIDEH se reunieron frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo para demandar información sobre el paradero, las causas y las condiciones de detención de joven mototaxista. Andrade fue detenido el 29 de enero por presuntos funcionarios de la DGCIM, y desde entonces, sus familiares han buscado respuestas en varios centros de detención y en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sin obtener resultados.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

La situación de Eudi Andrade genera una gran preocupación entre los familiares y activistas, quienes han recorrido múltiples instituciones en busca de información sobre su paradero. Sin embargo, las autoridades mantienen un silencio absoluto, lo que ha exacerbado la angustia y la incertidumbre de quienes buscan saber qué ha sucedido con él.

Provea, a través de su cuenta en X, compartió fotos y videos de la concentración, destacando la determinación de los familiares y activistas por obtener respuestas.

La madre de Eudi Andrade expresó su frustración en una concentración: “Hoy, martes 26 de marzo, nos encontramos aquí de frente a la sede del Ministerio Público pidiendo que nos den respuestas sobre un fiscal de Derechos Humanos por el caso de mi hijo, Eudi Jesús Andrade Bucar, quien está desaparecido desde el 29 de enero. Ya hoy, 56 días sin respuesta, sin saber nada de él. He ido a todos los sitios y nadie me da respuesta. Lo que hacen es mandarme de un lado al otro. De aquí al Ministerio Público me mandan a la sede de los Derechos Humanos, de aquí me mandan a la Defensoría. He ido a todos los sitios y nadie me da respuesta. Solo me dicen que debo esperar”.

Video: X/@_Provea

La concentración en el Ministerio Público es solo una de las acciones que han llevado a cabo los familiares y activistas para visibilizar el caso y presionar a las autoridades para que tomen medidas efectivas.