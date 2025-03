Aleska Génesis sufrió un atentado y afirmó no sentirse segura

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

En medio de su proceso legal en México, la modelo Aleska Génesis ha encendido las alarmas entre sus fanáticos con el más reciente mensaje que publicó en redes sociales. Y es que en él, la famosa expresó su miedo y señaló a una persona en caso de que algo le pase durante su estancia en el país.

Por: La Opinión

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de “La Casa de los Famosos” se pronunció sobre los rumores de un supuesto atentado en su contra ocurrido en el Estado de México, primeramente difundidos por el fotógrafo Jesús Galeana.

En el breve escrito compartido desde su perfil oficial, Aleska Génesis no desmintió o confirmó dicho atentado contra su persona, pero aprovechó el espacio para agradecer la preocupación del público y externar el riesgo al que se enfrenta.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México“, comenzó su mensaje la modelo venezolana. “Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección”, sentenció.

