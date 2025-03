Juez declaró procedente la demanda de varios periódicos contra OpenAI por derechos de autor

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Un tribunal federal en Estados Unidos decidió permitir que avance una demanda por derechos de autor presentada por The New York Times y otras organizaciones periodísticas contra OpenAI y su socio comercial Microsoft, en un caso que podría redefinir los límites legales del uso de contenido periodístico por parte de sistemas de inteligencia artificial. La resolución fue dictada este miércoles por el juez Sidney Stein, del Distrito Sur de Nueva York, según publicó Associated Press (AP).

Por AP

La demanda alega que las empresas tecnológicas utilizaron sin autorización millones de textos protegidos por derechos de autor para entrenar sistemas como ChatGPT, lo que ha tenido un impacto directo en el negocio informativo. Según la acusación, estos modelos pueden reproducir fragmentos completos de artículos del Times de forma textual, lo que constituye un uso no autorizado y afecta el tráfico hacia los sitios originales. “Todos nuestros reclamos por derechos de autor seguirán adelante contra Microsoft y OpenAI por su robo masivo de millones de trabajos del Times”, declaró el abogado Ian Crosby, representante del periódico.

El juez Stein desestimó algunas de las reclamaciones menores, pero dejó en pie las de mayor peso legal, incluyendo las vinculadas a la infracción directa de derechos de autor. El fallo también alcanza a otras publicaciones que se sumaron a la causa, como New York Daily News y el Center for Investigative Reporting, bajo una demanda consolidada. “Los reclamos que el tribunal desestimó no debilitan el núcleo del caso, que es que estas compañías han robado nuestro trabajo”, afirmó Frank Pine, editor ejecutivo de MediaNews Group y Tribune Publishing, según citó Associated Press.

Las tecnológicas apelan al uso justo de la inteligencia artificial

Desde el inicio del proceso, OpenAI ha defendido su modelo de entrenamiento de inteligencia artificial bajo la doctrina del fair use o “uso justo”, que permite reutilizar material protegido sin autorización en contextos como la enseñanza, la crítica o la investigación. En un comunicado oficial enviado a NPR, el portavoz Jason Deutrom afirmó que la compañía “espera demostrar que construye sus modelos con datos públicos, de forma legal, innovadora y apoyada en el uso justo”.

Aunque la defensa sostiene que no hay infracción porque los modelos no están diseñados para replicar documentos específicos, los demandantes argumentan lo contrario. En una audiencia previa en Nueva York, los abogados de los medios alegaron que ChatGPT devolvía artículos completos del Times cuando se le hacían preguntas específicas. Frente a esto, el abogado de OpenAI, Joseph Gratz, respondió que esos resultados fueron provocados artificialmente por los medios con indicaciones forzadas y no reflejan el uso habitual del sistema, según reportó NPR.

