El fuerte mensaje de la mujer de Dani Alves después de que su marido quedara absuelto

El exfutbolista Dani Alves fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que revirtió su condena de cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven de la que había sido encontrado culpable, en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. Tras conocerse el fallo, Joana Sanz, esposa del brasileño, emitió un comunicado en sus redes sociales.

Por: TN

“Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida”, escribió Joana en su cuenta de Instagram.

El descargo completo de la mujer de Dani Alves después de que su marido fue absuelto en la causa por abuso sexual

“Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público, sigo en pie, sin faltarme trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás. Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida”.

El caso por el que fue condenado Dani Alves

Alves había sido encontrado culpable de agredir sexualmente a una mujer en la madrugada del 30 de diciembre de 2022, en Sutton, un club nocturno VIP de Barcelona, donde había viajado a pasar el fin de año. Un día después, la noticia trascendió públicamente por la denuncia de la víctima.

