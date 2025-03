José Gato Briceño: O corren o se encaraman

Posteado en: Opinión

No hay una sola semana en la que no se revele en diferentes situaciones, que la principal característica de la narcotiranía que desgobierna a mi país es la ineptitud; esto, sumado a las políticas de terror, de desasosiego y amedrentamiento hacia la población nos convierten en una sociedad hiper estresada en expectativa constante, esperando la sorpresa del día. Esta peste revolucionaria de pacotilla comunista de la boca para afuera no escatiman en atormentarnos en descolocarnos y cuando ven que estamos nivelándonos ¡ Zas! lanzan su nuevo o reencauchado atropello.

Esto tiene el gran trasfondo que todos sabemos, es a propósito para poder dedicarse al narcotráfico, a la entrega y saqueo de nuestro país con tranquilidad, mientras todos estamos agobiados por falta de servicios, por sobrevivir y por sacarlos del poder.

Es unaa tragedia la que está viviendo mi patria, producto del secuestro de la institucionalidad por parte de unos crueles criminales, ya vimos que fueron capaces de desconocer el mandato popular el pasado 28 de julio, hecho que no tiene parangón en la historia democrática.. Esta semana que concluye han ocurrido dos eventos clave que nos indican que la situación del país ha entrado en un modo de sobrevivencia, donde reina la ley del sálvese quien pueda.

El primero de estos eventos fue la medida implementada por la narcotiranía de reducir la jornada laboral. Como es habitual, nunca son ellos los responsables de las fallas en su paupérrima gestión; siempre encuentran excusas, señalando el cambio climático o a los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque. No se menciona ni a palos la corrupción protagonizada por los gerentuchos vende patria que permitieron el robo sistemático de los presupuestos de inversión destinados al crecimiento y mantenimiento para la generación y distribución de electricidad. En 2007, Hugo Chávez prometió que para 2011 Venezuela tendría el mejor sistema eléctrico del mundo, un compromiso que quedó en el olvido cuando el precio del barril de petróleo llegó a 110 dólares. Sin embargo, en lugar de invertir sabiamente, no hubo ningún sistema de ahorro y el dinero se dilapidó, demostrando como siempre tener un rancho en la cabeza, por cierto varios de los ministros y encargados del tema electricidad están siendo juzgados en otros países por lavado de dinero, compras ostentosas de propiedades y otros detalles .Aquella fue una oportunidad única para reducir la dependencia del petróleo y apostar por otros sectores de desarrollo. Pero la mente de estos resentidos solo pensaba en el enriquecimiento personal y no en el bienestar de la nación.

El segundo evento fue la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 25 % a los países que compren la reducida producción petrolera venezolana, a partir del 2 de abril. Esta medida, desde mi punto de vista, coloca a los narcoterroristas secuestradores contra la pared. Esta acción no se había impuesto en el gobierno anterior de Trump, y es absolutamente lapidaria. Estoy convencido de que, en apenas dos meses y medio de gobierno, la administración estadounidense irá con todo para lograr la libertad de Venezuela. De los cuatro países que “compran” el petróleo venezolano —China, India, España y Cuba— ya India ha anunciado que dejará de comprar, China está evaluando su postura, y a la hora de escribir esta columna, España aún no ha tomado una decisión. En cuanto al gobierno parásito de Cuba, se le regalan casi 50 mil barriles diarios para que revendan este petróleo en el mercado internacional, sin meter el combustible o gasolina no importandole que los venezolanos deban hacer largas colas durante días para comprar tan solo 20 litros.

Siempre en mi reflexión desde la cárcel del exilio quiero dejar plasmado lo que me inquieta y también hablarles de mi visión optimista que aunque parezca irracional es lo que en mí predomina, por eso mantengo la esperanza de que Venezuela será liberada y que estos narcoterroristas serán derrotados o tumbados de cualquier manera.

Esperamos que el próximo apagón sea en Miraflores el día más cercano que nunca en el que salgan dejando en paz nuestra patria, sea a punta de plomo, drones y fuego o de cualquier manera.

No nos detengamos, demos todo de nuestra parte desde cada trinchera, yo lo hago a diario, cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

