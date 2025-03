Trump reveló que los aranceles secundarios “ya han tenido un fuerte efecto” sobre Maduro

Posteado en: Destacados, Economía, Presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el pasado domingo que los aranceles secundarios impuestos por el Departamento del Tesoro a los clientes de Pdvsa “ya han tenido un fuerte efecto” sobre la administración chavistas de Nicolás Maduro, con menos margen de maniobra para paliar la merma de sus ingresos petroleros.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

lapatilla.com

“Ya han tenido un fuerte efecto. Hemos puesto aranceles secundarios en Venezuela y han tenido un impacto muy fuerte en Venezuela. Saben que todos los barcos salieron y se fueron. Muchos de ellos se fueron. Tiraron las mangueras al océano y se fueron. No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles se pusieran de moda, o no querían que los viéramos allí”, aseguró el mandatario norteamericano durante unas declaraciones a la prensa.

Trump explicó que la fuga de clientes de Pdvsa es “porque si desobedeces nuestras órdenes, no puedes hacer negocios en Estados Unidos, y esa es la gallina de los huevos de oro”.

Asimismo, Trump comentó que China, viejo aliado político del chavismo, “echó el ancla y se fue. Estaban allí. Tenían dos barcos allí y se fueron. Se fueron vacíos. No quisieron arriesgarse. No, no estamos jugando”.

Además de los aranceles secundarios al 25 por ciento, la Casa Blanca también ordenó el cese de la licencia de la petrolera estadounidense Chevron, socio que había otorgado una entrada de dólares recurrente a las arcas de Maduro.