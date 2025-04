Cuándo llegarán a Venezuela los efectos más duros tras cese de licencias e imposición de aranceles

Posteado en: Destacados, Economía

Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, pronosticó este miércoles cuándo podrán empezar a sentirse los efectos más duros en la economía venezolana de la suspensión de licencias de petroleras estadounidenses y la imposición de aranceles secundarios a empresas de otros países que se surten de los hidrocarburos de explotados por Pdvsa.

lapatilla.com

“Ya, por ejemplo, el mercado de las acciones se ha visto trastocado, algunas decisiones que han tomado los países, hay mucho nerviosismo sobre el tema. Falta todavía ver efectos ya más ligados a temas de inflación, que es la otra variable clave que probablemente vamos a tener impacto en los próximos meses, vamos a tener una reacción allí”, apuntó Oliveros durante su conversación con el periodista Román Lozinski para Circuito Éxitos.

“Esto ha seguido operando las licencias hasta los anuncios que fueron hace poco. Yo te diría que el cambio va a venir a partir de mayo, mayo-junio, es que lo vas a ver con mucha más fuerza. Recuérdate que, por ejemplo, la salida de Chevron fue extendida hasta el 27 de mayo. Entonces, habría que ver, no hay detalles porque son negociaciones privadas, la suspensión de las licencias de las compañías no americanas, como las europeas, deben tener a lo mejor la misma fecha límite”, comentó el economista.

“Probablemente, es a partir de allí, yo te diría junio o mes clave, para ver cambio en los destinos del petróleo venezolano, que la lógica es muy clara y no va a haber sorpresa, va a volver nuevamente con fuerza a Asia, como ocurría justamente antes de que se dieran todas estas licencias”, pronosticó Oliveros.

Sobre los aranceles secundarios a empresas como Eni (Italia), Repsol (España), Maurel & Prom (Francia) o Reliance (India), Oliveros aseguró que “muchos de estos países ya han manifestado molestias, no solamente por este tema, sino en general por esta política amenazante de (Donald) Trump de usar los aranceles como instrumento de negociación, porque en realidad es eso.

En su opinión, “muchas de estas empresas, no hablemos ya de los países, sino de estas empresas que tienen negocios globales, obviamente su negocio en Venezuela no es el más grande, es pequeño, y mi lectura de esto es que no van a poner en riesgo la dinámica global, la dinámica con EEUU que es un país fundamental, por el esquema venezolano. En el corto plazo van a cumplir”.

Respecto a las medidas que podría tomar Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores, Oliveros vaticinó que “el gobierno va a buscar minimizar los impactos de esto, y es obvio que no se va a quedar de brazos cruzados, pero sí tienen efecto. Yo lo he llamado nuestro peor escenario con esteroides porque al final no es solamente la suspensión de las licencias, ya lo habíamos contemplado, sino que además le sumas algo que nosotros no teníamos en el radar: este arancel secundario. Cuando tú mezclas esas dos cosas es un escenario muy negativo para la economía”.

Por último, Oliveros indicó que “el problema principal acá es el descuento” que necesariamente tendría que aceptar Pdvsa al venderle a clientes asiáticos, como China, que se aprovecharían del panorama para no cancelar el crudo venezolano al mismo precio fijado por el mercado internacional.