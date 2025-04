La razón por la que Pablo Montero podría enfrentar a la justicia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En medio de la polémica que se desató a causa de una agresión física al actor Enrique Madrid por parte de Pablo Montero, el afectado ha salido a dar su versión de los hechos y confirmar que emprenderá acciones legales en contra del cantante, a pesar de que esta le haya costado su trabajo dentro de la obra “Perfume de Gardenia”.

Por La Opinión

En una entrevista retomada por el programa “Hoy”, Madrid se sinceró sobre el trago amargo que vivió hace unos días y afirmó que tras informar a la producción que deseaba emprender acciones legales en contra del intérprete, el productor Omar Suárez intentó disuadirlo con una suma de dinero.

“Me ofrecieron cinco mil pesos para revisarme la mandíbula, las cosas médicas y que les firmara una carta para ya no demandar a Pablo“, explicó el afecta. Sin embargo, las malas noticias para el histrión no acabaron allí, pues el productor decidió terminar su contrato laboral a causa de la controversia.

“El productor me dijo que no podía estar en una producción en donde yo quería demandar a Pablo Montero, me dijeron que me regresara a la CDMX y que me daban las gracias“, explicó ante las cámaras.

Enrique Madrid aprovechó el espacio para despejar algunas de las especulaciones que se han generado en torno a este tema. La más importante de ellas, el tipo de agresión que recibió y la “falsa disculpa” que Pablo Montero le pidió.

