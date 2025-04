Raúl Ochoa Cuenca: ¿Fraude? No es tan simple

Posteado en: Opinión

Interpreto que el desarrollo de los acontecimientos de incivilidad que estamos viviendo en estas últimas semanas, es la culminación de un proceso que comenzó con el juramento de aquellos capitanes traidores, alrededor del Samán de Guere el 17 de diciembre del 1982 y que continuó con dos conocidos objetivos: primero el golpe (fallido) del 4 de febrero del 1992 y el segundo, con lo que demostraban la tendencia criminal que posteriormente no escondieron como era inicialmente el de asesinar al Presidente Perez y a su familia, (Rodriguez Torres) para así adueñarse del poder ejecutivo, como del resto de las instituciones y estructura física de la nación, lo que con el pasar de pocos años después ocurrió, pero esta vez en forma aparentemente pacífica, como consecuencia de la victoria de Chávez en diciembre del 1998.

Estos hechos los podríamos calificar, como la primera fase de este largo proceso que ante el fracaso del golpe del 4 de febrero, del año 92, los protagonistas decidieron continuar el golpe pero en frío. Creo justo recordar, como un homenaje a los soldados que lucharon y combatieron a esos traidores, que eran unos jóvenes valientes y patriotas, quienes ni se orinaron los pantalones ni ensuciaron sus calzoncillos. Sostengo el convencimiento que los golpistas, traidores antes y traidores después, decidieron continuar con el objetivo inicial, pero esta vez disfrazados de nobles y valientes venezolanos, “todos listos al sacrificio, con tal de salvar a Venezuela de las garras de aquellos oligarcas que se beneficiaban de la cuarta república”. Podrá parecer increíble, pero desafortunadamente para Venezuela es cierto: muchos venezolanos cultos y de vasta experiencia política y empresarial se creyeron esos cuentos.

No, definitivamente no hay fraude, es simplemente la fase final de lo comenzado el 4 de noviembre de 1992. Golpe de estado en frío, en continuidad y que ahora cuando no hay nada más que esconder, que así como los espías durmientes de la guerra fría, decidieron despertarlos y considerando el inesperado empuje, no calculado y totalmente impensable solo un año atrás, de la indetenible fuerza popular que hoy representa Maria Corina Machado, que aquel Chávez, sudando copiosamente, ya deforme por el cáncer, pero con la arrogancia típica de un ignorante mala persona sintiéndose omnipotente cuando MCM lo reto a un debate le respondió, sin esconder aquella risita de cretino: “Ranqueese primero en unas elecciones municipales, porque usted diputada, no me llega ni a los tobillos”.

Pues que pelón se dio el premuerto de Sabaneta, porque es la misma persona que en las encuestas que ellos le encargan a los diferentes grupos comunicacionales que se siguen beneficiando groseramente del exiguo presupuesto de la nación, la no ranqueada está en el 72 % de aceptación, mientras el amanuense de Raul Castro no llega al 8 %. Dicho en otras palabras, los golpistas de 1992 no tuvieron otra alternativa que despertar y quitarse la máscara.

Por ahora, esa frasecita, la cual, al siempre inocente pueblo venezolano tanto le agradó, si es verdad, lo acepto, simpática y pegajosa, la cual si hubiese sido pronunciada ayer, seguramente hoy sería viral.

Si, por ahora, pero no dijeron cuánto tiempo tardarían en completar su compleja y maloliente ruta. Es por esta fundamental razón, la cual nos permite entender la decisión del régimen de dar por terminado cualquier vestigio de práctica democrática, ante los datos reales de la aceptación del pueblo del candidato Maduro y de sus conductas a lo largo de estos 25 años.

¿Y porqué no antes? Porque antes tenían una importante aceptación y simpatía de ese inocente pueblo, que se consideraba parte integrante de la revolución del socialismo del siglo XXI. Obviamente que hoy, habiendo tirado al piso la careta y tratando de engañar a algunos crédulos permaneciendo hasta ayer con un minúsculo antifaz, se ven en la obligación de tirar el resto. Para las elecciones del año 2012, el candidato Hugo Chavez Frias arrancó con un casi 40 % de popularidad. Hoy el ilegal presidente inicia la actual campaña con un 9 % de popularidad. la voz de Galicia 26/08/2012.

Pero estimados lectores, considero que el régimen concluirá el próximo día 28 de julio el Golpe de Estado iniciado el 4 de febrero del año 1992, con el desmontaje definitivamente de las instituciones constitucionales. Como conclusión podríamos decir que el golpe de estado ha sido desarrollado en varias instancias y tiempos:

Primero: El desmantelamiento de la industria petrolera y de las industrias básicas.

Segundo: El control absoluto del poder legislativo fuente de todas las instancias de la República y por ende:

Tercero: El desmantelamiento de las instituciones.

Cuarto: El control absoluto a todas las instancias del poder judicial.

Quinto: El control absoluto de la Fiscalía General de Venezuela que actúa como órgano auxiliar del poder ejecutivo.

Sexto: El control absoluto del Poder Electoral.

Séptimo: El control absoluto de la Contraloría General de la República, la cual cumple limitadas y escasas funciones y solo bajo las instrucciones precisas del Palacio de Miraflores..

Octavo: El robo y el saqueo de las arcas de la nación, transfiriendo estos dineros, parte como comisiones de sobre precios y estafas a la nación, aceptadas por ella, dependiendo de los acuerdos entre los representantes del estado y el privado.

Inmensas cantidades de dinero que van fundamentalmente a centrales financieras dirigidas por ciudadanos de países con los cuales los personeros del gobierno mantienen sospechosas y privilegiadas relaciones.

Noveno: Grandes cantidades de dinero provenientes de ventas fantasmas de petróleo o de la explotación de minerales preciosos y estratégicos provenientes del llamado Arco minero, transferidas estas a organizaciones criminales, las cuales invierten en fondos privados de multiplicación de capitales de alta velocidad y de altos rendimientos y

Transferencia de capitales como consecuencia de negocios ilícitos donde está involucrada la República de Venezuela con naciones que ejercen pobres o ineficaces controles financieros.

Es de notar que, según fuentes de inteligencia de países occidentales, personeros del gobierno de Venezuela son parte importante de los tenedores de instrumentos financieros en el Reino del Qatar y en países del Medio Oriente en general. Se cita insistentemente a un grupo financiero relacionado con los ocupantes del Palacio de Miraflores de Caracas y del cual esa fuentes de inteligencia mencionan a un ciudadano venezolano, de apellido coincidente con integrantes de la llamada familia presidencial y quien es portador también de un pasaporte de un país europeo.

Lectores amigos, se preguntaran ¿y esto es posible? pues si, no solo posible, es usual. Ciertos países miembros de la Unión Europea venden el derecho a la ciudadanía a inversores y lo que conlleva, obviamente, el derecho a un pasaporte. Por ejemplo países como Bulgaria, Moldavia y Chipre lo practican junto con países¿ independientes y soberanos? del caribe, como Santa Lucía y San Cristóbal . 1/

Creo, apreciados lectores, que es fundamental analizar los hechos que se están dando en el mundo, con mucha frialdad, lo que es difícil, lo sé, No creo que este proceso se limite sólo a una “guerra de aranceles”. Las disyuntivas y sin duda alguna, también se reflejan en nuestra amada patria. Que los asaltantes están preparando maletas, no me parece, pero que la realidad que les rodea es diferente, si, eso si lo creo.

La labor de las personas a quienes nosotros como pueblo le hemos depositado nuestra confianza, están dando lo mejor de ellos para contribuir en forma decisiva a voltear esta terrible página de dolor y terror.

Las muestras de compromiso de estas dos personas, las podemos ver dia a dia, uno, el Dr Edmundo Gonzalez con el yerno, el compañero de su hija secuestrado por encapuchados y obviamente desaparecido y la Sra Machado en medio de terribles peligros ante las amenazas diarias de exponentes del grupo de asaltantes.

No, lo del 28 de julio no fue un fraude, es la lógica y natural continuación del golpe de estado iniciado el 4 de febrero del año 1992.

Una parte de este trabajo fue escrito un par de años atrás. No sufro de daltonismo, no obstante por años solo he visto en Venezuela sombras grises así como John Dalton describió la enfermedad. Pero hoy comienzo a observar, no un arco iris, es verdad, pero ciertas tonalidades que me hacen creer que en Venezuela, la nuestra Venezuela, una combinación de colores más claros que oscuros podremos ver, mas temprano que tarde.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 7 de abril del año 2025.

